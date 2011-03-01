آمادگی آمریکا برای اشغال لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "دیوید لاپان" گفت : ما می خواهیم که نیروهایمان برای هر اقدام احتمالی آماده باشند.

وی افزود: گزینه های احتمالی مطروحی همانند کمکهای انسانی و ممنوعیت پروازی هواپیماهای لیبی وجود دارد.نمی توانم به جرئیات اشاره کنم، ولی ما برخی نیروهایمان را به نزدیکی لیبی انتقال داده ایم.

لاپان تصریح کرد: از نیروهای آمریکایی در جنوب دریای مدیترانه و جنوب اروپا در صورت به کارگیری گزینه های احتمالی استفاده خواهد شد.

از سوی دیگر "پی جی کراولی" سخنگوی کاخ سفید آمریکا اعلام کرد: در برخی مواقع نیروهای خارجی و آمریکایی بدون مجوز سازمان ملل متحد دخالت کرده اند البته این توضیح وقایع تاریخی بود.(این اظهارات نشانه این است که آمریکا گزینه نظامی را بررسی می کند).

از سوی دیگر فرانسه اعلام کرد که بدون مجوز سازمان ملل متحد حمله ای علیه لیبی صورت نخواهد گرفت.

شایان ذکر است که آمریکا پایگاههای نظامی در جنوب ایتالیا و دریای مدیترانه دارد که مقصود "لاپان" استفاده از این نیروها برای حمله به لیبی است.