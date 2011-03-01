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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

راه اندازی 15 کانون تخصصی مسجد در همدان

راه اندازی 15 کانون تخصصی مسجد در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان از راه اندازی 15 کانون تخصصی در مساجد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، هادی فیض منش بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: در سال جاری پنج کانون تخصصی با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در زمینه مشاوره، ورزش، ایثار و شهادت، آواها و نغمه ها و هنرهای نمایشی در استان همدان تأسیس شد و تعداد کانون های تخصصی به 15 کانون رسید.

وی یادآور شد: ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و استفاده بهینه از منایع و امکانات استانی از مهمترین اهداف راه اندازی کانونهای تخصصی است.

فیض منش خاطرنشان کرد: کانون های تخصصی مساجد استان همدان در زمینه های مهدویت، آموزش های چهره به چهره، کتابخانه ای، آموزش و پژوهش، فعالیت های سمعی و بصری، برگزاری همایش و مراسم، برگزاری دوره های قرآنی، شعر و ادبیات، IT و فناوری اطلاعات، ورزش و هنرهای نمایشی فعال هستند.

فیض منش افزود: تهیه نرم افزار قرآنی و نماز برای کانون ها، انجام امور تربیتی آموزشی در برخی مساجد، تهیه بروشور آموزشی کتابخانه ای، برگزاری دوره آموزشی کتابداری، برگزاری کلاس تکنولوژی تبلیغ، برگزاری کلاس اعتقادی و دوره آموزشی برای مدیران کانون ها در ارتباط با جنگ نرم را از دیگر فعالیت های کانو ن های تخصصی عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان همدان افزود: از تعداد 15 کانون تخخصی فعال در این استان دو کانون در شهرستان های ملایر و نهاوند و مابقی در شهرستان همدان فعال شده اند.

وی همچنین در این نشست گفت: همایش سراسری کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد با نام "مسجد لشکر است " 22 اسفندماه سال جاری در فرهنگسرای بوعلی‌سینا همدان با شرکت بیش از 500 نفر از فعالان حوزه فرهنگ دینی و مربیان کانون‌ها برگزار می‌شود.

فیض منش افزود: در این همایش از بیش از 50 نفر از مدیران کانون‌های نمونه مساجد، ائمه جماعت نمونه، هئیت امنای نمونه، خادمان نمونه، کتابدار نمونه کانون، مکبر، مخترع و قاری نمونه در سراسر استان همدان تجلیل می‌شود.

کد مطلب 1264788

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