راه اندازی 15 کانون تخصصی مسجد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، هادی فیض منش بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: در سال جاری پنج کانون تخصصی با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در زمینه مشاوره، ورزش، ایثار و شهادت، آواها و نغمه ها و هنرهای نمایشی در استان همدان تأسیس شد و تعداد کانون های تخصصی به 15 کانون رسید.

وی یادآور شد: ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و استفاده بهینه از منایع و امکانات استانی از مهمترین اهداف راه اندازی کانونهای تخصصی است.

فیض منش خاطرنشان کرد: کانون های تخصصی مساجد استان همدان در زمینه های مهدویت، آموزش های چهره به چهره، کتابخانه ای، آموزش و پژوهش، فعالیت های سمعی و بصری، برگزاری همایش و مراسم، برگزاری دوره های قرآنی، شعر و ادبیات، IT و فناوری اطلاعات، ورزش و هنرهای نمایشی فعال هستند.

فیض منش افزود: تهیه نرم افزار قرآنی و نماز برای کانون ها، انجام امور تربیتی آموزشی در برخی مساجد، تهیه بروشور آموزشی کتابخانه ای، برگزاری دوره آموزشی کتابداری، برگزاری کلاس تکنولوژی تبلیغ، برگزاری کلاس اعتقادی و دوره آموزشی برای مدیران کانون ها در ارتباط با جنگ نرم را از دیگر فعالیت های کانو ن های تخصصی عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان همدان افزود: از تعداد 15 کانون تخخصی فعال در این استان دو کانون در شهرستان های ملایر و نهاوند و مابقی در شهرستان همدان فعال شده اند.

وی همچنین در این نشست گفت: همایش سراسری کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد با نام "مسجد لشکر است " 22 اسفندماه سال جاری در فرهنگسرای بوعلی‌سینا همدان با شرکت بیش از 500 نفر از فعالان حوزه فرهنگ دینی و مربیان کانون‌ها برگزار می‌شود.

فیض منش افزود: در این همایش از بیش از 50 نفر از مدیران کانون‌های نمونه مساجد، ائمه جماعت نمونه، هئیت امنای نمونه، خادمان نمونه، کتابدار نمونه کانون، مکبر، مخترع و قاری نمونه در سراسر استان همدان تجلیل می‌شود.