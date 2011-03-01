سرپرست فرمانداری بیست و نهمین شهرستان فارس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در جلسه شورای اداری شهرستان خرامه که به منظور معرفی نخستین سرپرست فرمانداری این شهرستان برگزار شد، تصریح کرد: با گذشت چندین سال از روی آمدن دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد، شاهد به ثمر نشستن دستاوردهای بزرگی در تمام حوزه ها و در اقصی نقاط کشور به ویژه نقاط محروم و دور افتاده هستیم.

حامد دهقانان دولت دکتر احمدی نژاد را به معنای واقعی کلمه دولت محرومین، مستضعفین و پا برهنگان عنوان و تصریح کرد: مردم ولی نعمتان و صاحبان اصلی انقلاب در گفتمان امام خمینی(ره) هستند و تا امروز هیچ دولتی به اندازه دولت دکتر احمدی نژاد مبتنی بر خواست، انتظارات و توقعات مردم حرکت نکرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز به برکت دولت عدالت محور، روحیه خدمتگزاری، کار و تلاش مضاعف سراسر استان ولایت مدار فارس را فرا گرفته است.

در پایان جلسه شورای اداری شهرستان خرامه، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس، داریوش دهقان را به عنوان نخستین سرپرست فرمانداری شهرستان تازه تاسیس خرامه معرفی کرد.

پس از جلسه در میان استقبال مردم از تابلو فرمانداری تازه تاسیس خرامه رونمایی شد.