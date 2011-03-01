به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی یحیوی پیش از دیدار تیم پرسپولیس برابر الاتحاد عربستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: دروازه‌بان‌های پرسپولیس ما در وضعیت مطلوبی به سر می‌برند و هر کدام که سرمربی تیم صلاح بداند آماده حضور در دروازه این تیم است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هر دو دروازه‌بان ما به اضافه گلر سوم و جوان تیم در آمادگی کامل بسر می‌‍برند و تاکید می‌کنم پرسپولیس سه دروازه‌بان آماده و شش دانگ دارد.

مربی دروازه‌بان‌‌های پرسپولیس در پاسخ به این سوال که دروازه‌بان‌های پرسپولیس می‌توانند برابر نقاط قوت مهاجمان الاتحاد مقاومت کنند؟، افزود: با توجه به اینکه فیلم بازی‌های آنها را دیده‌ایم، برای ارسال از کنارها و شوت‌های سریع آنها برنامه داریم و گلرهایمان را برای این منظور آماده کرده‌ایم. به امید خدا بازیکنان بتوانند با قدرت کار کرده و در دفع حملات آنها موثر عمل کنند.

یحیوی در مورد محرومیت حقیقی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: علیرضا حقیقی باید به کمیته انضباطی برود و پاسخگوی سوالات باشد. ما فیلم بازی را داریم و آن را برای رئیس کمیته انضباطی می‌فرستیم و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

دیدار تیم های فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در هفته نخست نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21:05روز چهارشنبه در شهر جده برگزار خواهد شد.