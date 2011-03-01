بهزیستی شهرستان رابر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مدیرکل بهزیستی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بهزیستی رابر گفت: با راه اندازی و شروع فعالیت اداره بهزیستی شهرستان رابر و شکل گیری ساختار اداری آن از این پس شاهد سرعت بیشتر در خدمت رسانی به جامعه بهزیستی دراین منطقه خواهیم بود.

رضاعباسی افزود: با هدف فراهم نمودن شرایط مناسب جهت حضور فعالانه بهزیستی در شهرستان، آماده ایم تا با همکاری مسئولان محلی و دانش آموختگان رابری ، از طریق صدور مجوزهای لازم ، فعالیتهای تخصصی بهزیستی را با کمک بخش خصوصی ارائه نمائیم .

وی آمادگی بهزیستی را برای صدور مجوز تاسیس مهدکودک شهری و روستا مهد، صدور مجوز راه اندازی مرکز سرپایی درمان اعتیاد، صدور مجوز مرکز مشاوره ژنتیک، ایجاد و گسترش گروههای همیار زنان سرپرست خانوار، گسترش خدمات و پوشش کامل صدای مشاور 148 گسترش طرحهای پیشگیرانه بهزیستی مانند طرح C.B.R، تنبلی چشم و غربالگری شنوایی در منطقه و... را از جمله فعالیتهای جدید بهزیستی در شهرستان رابر بیان کرد.



