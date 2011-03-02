عکاسان 41 شهر آثار خود را به جشنواره گلستانه در مشهد ارسال کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرامرز عامل ‌بردبار، عصر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: هزار و 73 اثر از 154 عکاس که 117 اثر از آقایان و مابقی از خواهران است به جشنواره رسیده است.

وی گفت: عکس‌های ارسالی به این جشنواره به دو گروه الف و ب تقسیم شدند که در گروه اول 817 و در بخش دوم 256 عکس، جای گرفتند.

بردبار تعداد آثار راه یافته به نمایشگاه عکس گلستانه را 90 مورد از 59 عکاس ذکر کرد و گفت: مراحل انتخاب و داوری آثار رسیده، طی مراسمی صبح امروز سه‌شنبه، برگزار شد.

وی گفت: همایش معرفی برگزیدگان دو بخش از مسابقه و اهدای جوایز آنان نیز طی مراسمی با حضور هنرمندان و خیران کشور روز 21 اسفند در مشهد، برگزار خواهد شد.

وی اسامی عکاسانی که آثارشان در موضوعات کودکان یتیم و خیابانی به جشنواره راه یافته است را کیومرث خوش⁯بین⁯فر، کریم مهرآبادی ، ساسان جوادنیا، رضا گل⁯چین کوهی، شهرزاد عیدی مراغه، حامد ملکی، پیمان رشیدی، مهدی بن⁯تمیم محمدی، حمیدرضا بازرگانی ، هادی شیرجنگ ، مونا گودرزی، میلاد حدادیان، بهنام صدیقی، پوریا خلجی، محمدصادق حسینی، سیدمهدی امیری دشت⁯بیاض، آرش شکورزاد بلوری، محمدحامد منوچهری، سمیه سالاران، پویان شادپور، جاوید تفضلی، ابراهیم ایزدی، امیر مافی بردبار، مهدی طاهری، عباس⁯علی صمیمی باغی، احسان رزازی، سمیه حیدری، حسن بهارلو، امین نظری و محمود آزادنیا اعلام کرد.

وی از جمشید فرجوند فردا، حسین ساکی، علی⁯رضا وحید، مجتبی ملایی، مهدی توکلی، غلام⁯رضا یزدانی، حسین کام⁯شاد، امین خسروشاهی، صادق ذباح، محمود بازدار، ویدا مسگرانی، مجید فکری، فاطمه انتظار، پروانه پاری، سیدمنصور معصومی سنگ⁯تراشانی، نیلوفر سرباز، حسین عباسی مقدم، منصوره معتمدی، قاسم براتی، محمدعلی رضایی، غلام⁯حسین شکرانی مقدم و محمدصادق یارحمیدی ازجمله عکاسان دیگری نام برد که در ین جشنواره ، آثارشان پذیرفته شده است.

لیست تفکیکی عکاسان و آثار راه یافتهدر دو بخش جشنواره روزهای آتی اعلام می شود.