عکاسان 41 شهر آثار خود را به جشنواره گلستانه در مشهد ارسال کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرامرز عامل بردبار، عصر سهشنبه به خبرنگاران گفت: هزار و 73 اثر از 154 عکاس که 117 اثر از آقایان و مابقی از خواهران است به جشنواره رسیده است.
وی گفت: عکسهای ارسالی به این جشنواره به دو گروه الف و ب تقسیم شدند که در گروه اول 817 و در بخش دوم 256 عکس، جای گرفتند.
بردبار تعداد آثار راه یافته به نمایشگاه عکس گلستانه را 90 مورد از 59 عکاس ذکر کرد و گفت: مراحل انتخاب و داوری آثار رسیده، طی مراسمی صبح امروز سهشنبه، برگزار شد.
وی گفت: همایش معرفی برگزیدگان دو بخش از مسابقه و اهدای جوایز آنان نیز طی مراسمی با حضور هنرمندان و خیران کشور روز 21 اسفند در مشهد، برگزار خواهد شد.
وی اسامی عکاسانی که آثارشان در موضوعات کودکان یتیم و خیابانی به جشنواره راه یافته است را کیومرث خوشبینفر، کریم مهرآبادی ، ساسان جوادنیا، رضا گلچین کوهی، شهرزاد عیدی مراغه، حامد ملکی، پیمان رشیدی، مهدی بنتمیم محمدی، حمیدرضا بازرگانی ، هادی شیرجنگ ، مونا گودرزی، میلاد حدادیان، بهنام صدیقی، پوریا خلجی، محمدصادق حسینی، سیدمهدی امیری دشتبیاض، آرش شکورزاد بلوری، محمدحامد منوچهری، سمیه سالاران، پویان شادپور، جاوید تفضلی، ابراهیم ایزدی، امیر مافی بردبار، مهدی طاهری، عباسعلی صمیمی باغی، احسان رزازی، سمیه حیدری، حسن بهارلو، امین نظری و محمود آزادنیا اعلام کرد.
وی از جمشید فرجوند فردا، حسین ساکی، علیرضا وحید، مجتبی ملایی، مهدی توکلی، غلامرضا یزدانی، حسین کامشاد، امین خسروشاهی، صادق ذباح، محمود بازدار، ویدا مسگرانی، مجید فکری، فاطمه انتظار، پروانه پاری، سیدمنصور معصومی سنگتراشانی، نیلوفر سرباز، حسین عباسی مقدم، منصوره معتمدی، قاسم براتی، محمدعلی رضایی، غلامحسین شکرانی مقدم و محمدصادق یارحمیدی ازجمله عکاسان دیگری نام برد که در ین جشنواره ، آثارشان پذیرفته شده است.
لیست تفکیکی عکاسان و آثار راه یافتهدر دو بخش جشنواره روزهای آتی اعلام می شود.
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