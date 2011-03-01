تقوای الهی و مقاومت باید در دانش آموزان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی در زاهدان اظهار داشت: پارسایی و پایداری باید دو هدف مهم امور تربیتی باشد تا دانش آموزان را به مرز عالی انسانیت از بعد اسلام سوق دهد.

وی گفت: این دو معیار در مقوله تربیتی دانش آموزان را به سر حد کمال می رساند .

وی افزود: مربیان رسالت مهمی در جامعه بر عهده دارند که بیداری و هوشیاری دانش ‌آموزان در برابر جنگ نرم دشمن یکی از رسالت‌ ها ا‌ست.

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار بیان داشت: تقویت روحیه عدالت خواهی و تلاش برای تحقق حق رویکرد مهم دیگری است که باید مربیان پرورشی به آن توجه وی‍ژه ای داشته باشند .

وی گفت: مربیان باید فضا را به سمت تربیت سوق دهند تا هدف نظام اسلامی که رسیدن به مقصد جامعه اسلامی است محقق شود .

وی افزود: نظام تربیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نقش مهمی دارد و مربیان رسالت سنگینی در حوزه امور تربیتی دانش ‌آموزان بر عهده دارند زیرا باید در برابر اندیشه های مخالف افرادی توانمند و با بصیرت تربیت کنند.

عزیزی اظهار داشت: در کنار تربیت انسان‌های مذهبی و شکوفای عنصرهای اعتقادی، ایجاد حس مسئولیت و مسئولیت ‌پذیری در بین دانش ‌آموزان و نیز خلق روحیه حق‌خواهی و عدالت‌ طلبی، بصیرت ‌افزایی و شناخت عمیق نظام حق و باطل، تقویت روحیه نظم‌ پذیری و قانون ‌گرایی از جمله وظایف امور تربیتی است.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این همایش گفت: امور تربیتی و پرورشی از نیازهای اصلی آموزش و پرورش برای تربیت نیروی انسانی است.

ابراهیم اعتصام افزود: در این برهه از زمان که استکبار جهانی با انواع و اقسام وسایل و تجهیزات ماهواره ‌ای و الکترونیکی جبهه ‌ای سخت‌ تر از جبهه‌ های جنگ را فراهم ساخته، مربیان وظیفه دارند با تلاش ‌های زیاد با جنگ نرم و بی ‌صدای دشمن مبارزه کنند و در تربیت بهتر دانش ‌آموزان کوشا باشند.

وی بیان داشت: نظام ما وارث میراث گران بهای دینی و انبیا الهی است .

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: اکنون سه هزار و 500 مربی پرورشی، تربیتی، بهداشت و مشاور مسائل تربیت اسلامی را به 540 هزار دانش آموز سیستان و بلوچستان انتقال می دهند.