النصر در دقایق پایانی از شکست برابر پاختاکور فرار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دیدار از روز اول هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه شب تیم‌های پاختاکور ازبکستان و النصر عربستان برابر هم به میدان رفتند که در نهایت این مسابقه با نتیجه مساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

در این دیدار که از گروه B و در ورزشگاه مرکزی تاشکند برگزار شد، شرزودبک کریموف(45) و شاروفت دینوف(60) برای تیم پاختاکور گل زدند و بدر المطوع(50) و میلادینوویچ(89) گل‌های تیم النصر را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های استقلال ایران و السد قطر از ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم به میدان رفتند که تا دقیقه 60 این بازی تیم استقلال با تک گل فرهاد مجیدی از حریف پیش افتاده است. روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:35، ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی

* الهلال عربستان - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض