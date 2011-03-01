نخستین بنیاد توسعه و کارآفرینی زنان در همدان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پروین هدایتی بعد از ظهر سه شنبه در همایش تعاون، بانوان و کارآفرینی افزود: تا ابتدای سال آینده در 10 استان کشور بنیاد توسعه و کارآفرینی زنان تشکیل می شود.

هدایتی با بیان اینکه عضویت در این بنیاد برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی یردولتی واجد شرایط آزاد است، اظهار داشت: با وجود اینکه این بنیاد یک نهاد غیردولتی است اما دولت باید آن را پشتیبانی و حمایت کند تا بتوان به اهداف اصلی که رفع معضل بیکاری و رشد و بالندگی کشور است دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد توسعه و کارآفرینی زنان یک بنیاد ملی است که طبق برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های صورت گرفته سعی شده تمامی ابعاد فعالیت‌ها در حوزه کسب و کار پوشش داده شود.

معاون طرح و برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: شناسایی استعدادها، کمک به اقتصاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغال و شرایط لازم برای توسعه کارآفرینی و کسب و کار زنان از اهداف مهم تشکیل این بنیاد است.

پروین هدایتی ساختارسازی، توانمندسازی و فرصت سازی را از جمله فعالیت‌های انجام شده در حوزه کسب و کار برای بانوان دانست و افزود: ایجاد فرصت‌ها و تسهیل‌گری برای حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اشتغال ضروری است چرا که رشد و بالندگی و توسعه کسب و کار آنها را به همراه دارد.

هدایتی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور در اشتغال بانوان خاطرنشان کرد: دولت نهم و دهم بحث اشتغال را به عنوان اساسی‌ترین اهداف قرار داده است و در این راستا توجه به اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار و فارغ التحصیل دانشگاهی از جمله اهداف دولت است.