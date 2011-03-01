10 هزار فارغ التحصیل رشته کشاورزی در فارس حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد عصر سه شنبه در دیدار مسئولین نظام مهندسی بخش کشاورزی با مسئولین جهاد کشاورزی فارس گفت: استان فارس دارای 300 هزار بهره بردار از بخش کشاورزی است که با این درخواستها و استفاده از بخش کشاورزی از تمامی ظرفیتهای استان به خوبی استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: برای رسیدن به افق 1404 باید ساختارها را متحول کنیم که در این راستا باید به سمت کم کردم هزینه های تولید و افزایش درآمد کشاورزان از ارزش نهایی محصول حرکت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: طی مدت گذشته در بخش کشاورزی استان شاهد حرکات بزرگی بودیم که در این راه از دانش کاری و ظرفیتهای حرفه ای استفاده بیشتری شده و حرکت روبه رشدی را در بحث کشاورزی دانش بنیان داشته ایم.

خرد با اشاره به اینکه امروز آبیاری تحت فشار را حرکت علمی نمی دانیم، یادآور شد: چندین سال پیش آبیاری تحت فشار را یک حرکت روبه جلو علمی عنوان می کردیم ولی امروز به فکر کاهش رطوبت خاک هستیم تا با استفاده از این حرکت 40 تا 60 درصد در سامانه آبی تحت فشار صرفه جویی شود.

وی تصریح کرد: امروز به یک دانش بومی دست پیدا کرده ایم که مجموعه کامل برنامه آبیاری تحت فشار را تنظیم کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تاکید بر اینکه بخش قابل توجه ای از باغات فارس نیز نیاز به اصلاح دارند، افزود: در بخش زراعی فعالیتهای خاصی را برای اصلاح ساختاری داشته ایم ولی در بخش باغات با مشکلاتی مواجه هستیم که برای رفع این مشکلات نیاز به تامین نهاده های مطلوب است که بخش زیادی از این حرکت آغاز شده است.