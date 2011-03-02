محمد علی صنعتکاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قبل از جام تختی اعلام کردیم که غایبان این جام را کنار می گذاریم و این موضوع در جلسه مشترکی که با کادر فنی داشتیم به تصویب رسید.



وی ادامه داد: در کشتی فرنگی پشتوانه خوبی داریم و در کشتی آزاد نیز باید همین مسیر طی شود که یکی از همین راهها حضور تمامی مدعیان در جام تختی است.



دارنده مدال طلای جهان تاکید کرد: در کشتی آزاد پشتوانه مناسبی نداریم. تیم جوانان ما در سالهای اخیر سیر نزولی داشت و پارسال پنجم شد و حالا امیدوارم با حضور علیرضا رضایی و محمد طلایی شاهد حرکتهای خوبی در رده های سنی جوانان و نوجوانان باشیم.



دارنده مدال نقره جهان اظهار داشت: غایبان جام تختی بطور حتم جام جهانی روسیه از دست می دهند و ما به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم زیرا یکی از دلایل رشد کشتی احترام به مسابقاتی این چنینی است.



صنعتکاران در پایان خاطرنشان کرد: کشتی گیران باید یاد بگیرند که به مسابقات احترام بگذارند اگر من باشم اجازه نمی دهم این مسائل دیگر باب شود و باید کشتی گیر سالاری از بین برود.

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفندماه برگزار شد که چهار کشتی گیر نظیر اسماعیل پور، مهدی تقوی، جمال میرزایی و فردین معصومی بدون مجوز کادر فنی در کیش به میدان نرفتند.