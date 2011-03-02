اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری آخرین نشست جمع بندی و کارشناسی اعضای هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در روز جاری درباره پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده و درصد افزایش آن خبر داد و گفت: امروز چهارشنبه، نشست رسمی خود را به نمایندگی از کارگران برگزار می کنیم.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: هیئت مدیره کانون عالی در قالب یک جلسه در امروز، نظرات و پشنهادات مختلف را دریافت و در نهایت آن را تبدیل به عدد و رقم و درصد پیشنهادی می کند.

علی بیگی خاطر نشان کرد: پس از آن نتیجه هر چه که باشد، به نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار برای طرح در نشستهای پایانی تعیین دستمزد سال آینده کارگران مطرح خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس قانون کار 3 نفر از نمایندگان کارگران کشور که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد حضور دارند، از کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند که هر کدام یک حق رای خواهند داشت.

پیش از این کانونهای استانی کارگری کشور در یک نشست سراسری نظرات و نتیجه کارشناسی های استانها را جمع بندی و دریافت داشته اند.

به زودی از طریق حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نتیجه نهایی وضعیت حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور مشخص و از طریق شورای عالی کار تصویب و اعلام رسمی خواهد شد.

البته در این رابطه در روزهای آینده وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص آخرین وضعیت نرخ تورم کشور از بانک مرکزی استعلام رسمی خواهد کرد. بررسی سبد هزینه های خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در نهایت تبدیل به حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور می شود.