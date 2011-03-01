آخرین تمرین تیم ذوب آهن برگزار شد/ تاکید روی ضربات ایستگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان ابراهیم‌زاده در ابتدای این تمرین که خبرنگاران تنها در 15 دقیقه نخست آن مجاز به حضور در محل برگزاری تمرین بوددند و 45 دقیقه پایانی‌اش پشت درهای بسته برگزار شد، پس از گرم‌ کردن بدن‌های خود بازی آقا وسط را انجام دادند.

سپس برنامه‌های تاکتیکی مد نظر ابراهیم‌زاده پشت درهای بسته برگزار شد که در بخشی از آن بازیکنان به مرور ضربات ایستگاهی از نقاط مختلف پرداختند که سرمربی ذوب‌آهن در اجرای صحیح این ضربات تاکید می‌کرد. حضور پرتعداد خبرنگاران و دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی خصوصا شبکه‌های خارجی از جمله "دبی اسپور" و "الریاضی" در این تمرین جالب توجه بود.

همچنین از ساعت 18:30 دقیقه امروز تیم فوتبال الامارات امارات آخرین تمرینش را پیش از دیدار با ذوب‌آهن ایران در ورزشگاه فولادشهر برگزار کرد. از سوی دیگر در نشست هماهنگی این بازی مشخص شد تیم ذوب‌آهن ایران در این دیدار با پیراهن سفید به میدان می‌رود و تیم الامارات امارات پیراهن سبز بر تن خواهد کرد.

ضمن اینکه "سونیل سناویرا" از سریلانکا ناظر بازی در این نشست بر اجرای قانون جدید فیفا در خصوص نواختن ضربه پنالتی در این مسابقه تاکید کرد. در این قانون زننده ضربه نباید پشت توپ مکث کند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و الامارات امارات فردا چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال جاری با قضاوت "والنتین کوالکنو" از ازبکستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.