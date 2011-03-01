تولید و هزینه کرد بخش کشاورزی کشور یکسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محسن موحدیان عطار بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک نظام مهندسی بخش کشاورزی فارس با سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بخش کشاورزی کشور 14 درصد از تولید ناخالص کشور را در اختیار دارد که این میزان تولید با سرمایه گذاری پنج درصدی ممکن شده است.

وی ادامه داد: طبق این آمار که از برخی مراکز اعلام شد، ما در بخش کشاورزی در دنیا پیشتاز هستیم ولی باید توجه کرد که در همین بخش کشاورزی امروز با کسری تولید مواجه هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی بخش کشاورزی کشور افزود: این کسری تولید در حالی اتفاق افتاده که به طور کامل از تمامی منابع کشور استفاده می شود و حتی در برخی از مواقع این مصرف باعث بروز مشکلاتی برای منابع طبیعی شده که در این راستا اگر قرار باشد این کسری تولید جبران شود باید از دانش روز استفاده کنیم.

موحدیان عطار در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت دانش آموختگان بخش کشاورزی گفت: 90 درصد دانش آموختگان رشته کشاورزی گزینش شهری هستند در صورتیکه روستا محل فعالیت بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: جغرافیای شهر و روستا برابر نیست و در این وضعیت دانشگاه ها و مراکز علمی بخش کشاورزی بیشترین تمرکز خود را بر روی دروس تئوری گذاشته اند و توجه ای به بحث عملی بخش کشاورزی ندارند.

موحدیان عطار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشاورزی فارس گفت: استان فارس با رویکرد مهم علمی و دانشی در بحث کشاورزی اقدامات موثری را انجام داده که در آینده شاهد بهره برداری از این حرکت نوین در این استان خواهیم بود.