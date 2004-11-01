قرارگرفتن دررده سيزدهم جدول شايسته قهرمان ليگ برترفوتبال ايران نيست

به گزارش خبرنگار" مهر" استاندارتهران درحاشيه مراسم تقديروتجليل ازقهرمانان المپيك وپارالمپيك كه عصرامروزبرگزارشد، درقسمتي ازسخنان خود به حضورتيمهاي تهراني درمسابقات ليگ برتر وكسب نتايج نه چندان مطلوب آنها اشاره كرد وخاطرنشان ساخت:" به نظربنده اين خيلي بد است كه تيمي مثل پاس با اختلاف زيادي دررده سيزدهم جدول رده بندي قرارداشته باشد. اين تيم كه يكي ازنمايندگان ايران درمسابقات سوپرليگ باشگاههاي آسيا است وبايد به فكرترميم تيم خود باشد.

دكترعلي اكبررحماني ادامه داد: برخلاف نظربرخي آقايان كه عنوان كرده اند:" اگرمجيد جلالي پنجاه بازي هم نتيجه نگيرد، ازاوحمايت خواهيم كرد." بنده معتقدم بايد كادرفني پاس تقويت شود. آقاي جلالي مربي بزرگي هستند كه فصل گذشته اين تيم را به عنوان قهرماني رساندند، اما اين دليل نمي شود كه بعد از50 بازي هم ازاوحمايت شود.

استاندارتهران درادامه صحبتهاي خود به تيم فوتبال سپاهان اصفهان نيزاشاره كرد وگفت: سپاهان هم مثل پاس نماينده ايران درمسابقات آسيايي است وبايد به گونه اي آماده شود كه ازاعتبار فوتبال ايران دفاع كند. برعهده مسوولان ومديران اين دوباشگاه است كه با انديشيدن تدابيري ويژه موجبات موفقيت نمايندگان ايران درآسيا را فراهم كنند.

دكتررحماني دربخش ديگري ازصحبتهايش به عملكرد باشگاه پرسپوليس اشاره كرد وگفت: بنظرمن نتايجي كه باشگاه پرسپوليس در اين فصل كسب كرده درطول تاريخ 37 ساله اين باشگاه بي سابقه است وتصورمي كنم اين ضعيف ترين نتايجي باشد كه پرسپوليس تاكنون كسب كرده است.

استاندارتهران دربخش پاياني سخنان خود به عملكرد فدراسيون فوتبال نيزاشاره كرد وافزود: فدراسيون فوتبال بايد كاري مي كرد كه كارتيم ملي به اينجا كشيده نشود. چرا بايد كارما به جايي كشيده شود كه بخاطرپيروزي برقطر70هزارجوان تهراني به خيابانها بريزند وشادي كنند. البته من با شادي جوانان مخالف نيستم، اما معتقدم فدراسيون فوتبال بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه با بردن قطربعضي آقايان تصورنكنند شق القمر كرده اند. ما بهترين جوانان جهان را داريم وبايد ازاين نيروي مثبت به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.