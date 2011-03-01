قیامهای مردمی کشورهای عربی الهام بخش مردم فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،" مصطفی البرغوثی" گفت : موج اعتراضات مردمی که کشورهای عربی را فرا گرفته است الهام بخش فلسطینی ها برای به راه انداختن قیام علیه اشغالگران خواهد بود.

وی افزود: شکست مذاکرات سازش طی بیست سال اخیر فلسطینی ها را ترغیب خواهد کرد که دست به تجمعات گسترده علیه اسرائیل بزنند.

برغوثی تصریح کرد: نا آرامی های خاورمیانه نشان داد که حوادث به سرعت در حال شکل گیری است و نتایج آن نیز سریع است و همانند قیام مردمی هندی ها علیه بریتانیا در قرن بیستم و جنبش "مارتن لوتر کینگ" درآمریکا نیست.

وی ادامه داد: اگر اسرائیل اقدام به سرکوب قیام مردم فلسطین کند با موج انتقادهای بین المللی روبرو خواهد شد. به ویژه که انتفاضه نخست مردم فلسطین سبب انتقادهای گسترده از این رژیم شد.

برغوثی گفت : انتفاضه مردمی همراه با خشونت نیست. هم اکنون هر تلفن همراهی به دوربینی تبدیل شده است. تنها راه آزادی فلسطین، قیام است، زیرا جوانان و مردم فلسطین می توانند حوادث تونس و مصر را تکرار کنند.