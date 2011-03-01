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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۳

سوزان رایس:

آمریکا می خواهد قذافی از لیبی برود!

آمریکا می خواهد قذافی از لیبی برود!

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی درباره ادامه موج اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم دیکتاتوری این کشور و در تلاش برای مصادره مردم مسلمان لیبی، از "معمر قذافی" خواست این کشور را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سوزان رایس" با بیان اینکه وضعیت لیبی در حال وخیم تر شدن است از دیکتاتور این کشور خواست به گزینه خروج از کشور فکر کند.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS بر لزوم جلوگیری از گسترش خشونتها در لیبی تاکید کرد. به گفته وی، خروج قذافی از کشور می تواند به عنوان یکی از گزینه ها برای پایان دادن به تنشها در این کشور مطرح باشد.
 
به گفته رایس، کشتار مردم لیبی توسط ارتش قذافی نشان داد که وی رهبر نامناسبی برای این کشور است. روز گذشته نیز "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید از خروج قذافی از لیبی به عنوان اقدامی فوری یاد کرد که در راستای خواست آمریکا است.
 
این سخنان در حالی از سوی مقامهای آمریکایی مطرح می شود که کشتیهای جنگی این کشور از چند روز پیش عازم دریای مدیترانه شده و در حال نزدیک شدن به سواحل لیبی هستند.
 
گفتنی است دیکتاتور لیبی در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی خبرهای مربوط به سرکوب مردم و بمباران معترضان توسط جنگنده های ارتش این کشور را تکذیب کرده و مدعی شد که مردم لیبی عاشقش بوده و وی را دوست دارند.

قذافی البته از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و مقامات کشورهای غربی به خاطر اینکه او را در این شرایط حساس تنها گذاشته اند، گله کرد و حتی گفت : اوباما به من خیانت کرده است.
کد مطلب 1264827

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