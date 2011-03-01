به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی در این دیدار در خصوص برنامه هسته ای کشورمان با اشاره به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران اظهار داشت: ایران بر حقوق خود در چارچوب ان پی تی تاکید دارد.

وی افزود: بر اساس ان پی تی حقوق و تعهدات کشورها باید به صورت متوازن رعایت شود.

دبیر کل کنفرانس خلع سلاح نیز در این زمینه با ابراز خشنودی از حضور صالحی در کنفرانس خلع سلاح ، سخنرانی صبح امروز وی در این نشست را بسیار حرفه ای ، جالب و دقیق توصیف کرد.

وی افزود: در این سخنرانی اولویت های کنفرانس خلع سلاح به صورتی مناسب و دقیق مطرح شده بود.

دبیر کل کنفرانس خلع سلاح ، سابقه و عملکرد جمهوری اسلامی ایران را مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد به زودی گفتگوهای میان ایران و 5+1 آغاز شود.

وی همچنین فعالیت ها و برنامه های جاری و آینده کنفرانس خلع سلاح را به ویژه در ارتباط با خلع سلاح و روند اجرای معاهدات و بازنگری آنها تشریح کرد.