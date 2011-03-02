امسال 116 تن ماهی قزل آلا در سیستان صید می شود

حسن خمر در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: امسال 415 قطعه بچه ماهی قزل آلا در 147 باب استخر دو منظوره حوزه تحت نظارت این اداره کل، رهاسازی و برای 147 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شد.

وی گفت: از این تعداد بچه ماهی، 30 هزار قطعه به کارگاه مدار بسته پرورش ماهی شهرستان خاش تحویل داده شده است.

وی افزود: پارسال 114 تن ماهی سردآبی از استخرهای تحت نظارت این اداره کل در استان، صید و به بازار مصرف عرضه شده است.

مدیر کل شیلات سیستان بیان داشت: از نیمه نخست آبان ماه امسال، سه هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا با وزن متوسط 15.5گرم در استخر خاکی 400 مترمربعی روستای حسینعلی خون از توابع شهرستان هیرمند رهاسازی شد.

وی گفت: در زمان صید این ماهیان 750 کیلوگرم ماهی قزل آلا بدست آمد و به بازار مصرف عرضه شد.

خمر افزود: با توجه به گرم شدن نسبی دمای هوا کار برداشت ماهیان سردآبی در شهرستان های نواحی شمالی و مرکزی سیستان و بلوچستان آغاز شد.

سیستان و بلوچستان دارای دو اداره کل شیلات در شمال و جنوب استان است.