وزیر خارجه ژنو را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی عصر یکشنبه تهران را به مقصد ژنو ترک کرد تا در دو اجلاس خلع سلاح و شورای حقوق بشر سخنرانی کند.

وی در حاشیه این اجلاس با برخی همتایان خود از جمله وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه اتریش، وزیر خارجه صربستان، وزیر خارجه الجزایر وزیر خارجه هلند، رئیس جمهور سوئیس، کمیسر عالی حقوق بشر، مدیرکل کمیسیون حقوق بشر،رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ ، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و ... دیدار و رایزنی کرد.

صالحی همچنین با دو رسانه فرانس24 و یورونیوز نیز مصاحبه انجام داد و علاوه بر این در کنفرانسی مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

صالحی در مذاکرات خود برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را تشریح و از معیارهای دوگانه غرب در رابطه با برنامه هسته ای ایران حقوق بشر انتقاد کرد.

وزیر خارجه همچنین در دیدار رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ پیگیری سرنوشت امام موسی صدر، علیرضا عسگری و 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی را مورد تاکید قرار داد.

صالحی و هیئت همراه بعد از انجام این مذاکرات فشرده دقایقی پیش عازم تهران شدند.