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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

رکن آبادی:

رژیم صهیونیستی تنها دشمن لبنانی هاست

رژیم صهیونیستی تنها دشمن لبنانی هاست

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن تاکید بر ضرورت تفاهم گروههای سیاسی این کشور ،تنها دشمن لبنانی ها را رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "غصنفر رکن آبادی" گفت : باید همه تلاشها  و امکانات از سوی همه طرفها برای مقابله با رژیم صهیونیستی به کار گرفته شود تا این رژیم جرات پیدا نکند که علیه هیچ کشوری در منطقه و به ویژه لبنان اقدامی صورت دهد.

وی افزود: موضوع تشکیل دولت لبنان موضوعی داخلی است و امیدواریم که طبق توافق لبنانی ها در اسرع وقت صورت گیرد تا لبنان از ثمرات آن بهره مند شود.

رکن آبادی گفت : ایران همه طرفها را به گفتگو و تفاهم و همبستگی فرا می خواند. ایران فقط یک دشمن برای این مرز و بوم می شناسد که آن رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی است.

کد مطلب 1264832

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