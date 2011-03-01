رژیم صهیونیستی تنها دشمن لبنانی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "غصنفر رکن آبادی" گفت : باید همه تلاشها و امکانات از سوی همه طرفها برای مقابله با رژیم صهیونیستی به کار گرفته شود تا این رژیم جرات پیدا نکند که علیه هیچ کشوری در منطقه و به ویژه لبنان اقدامی صورت دهد.

وی افزود: موضوع تشکیل دولت لبنان موضوعی داخلی است و امیدواریم که طبق توافق لبنانی ها در اسرع وقت صورت گیرد تا لبنان از ثمرات آن بهره مند شود.

رکن آبادی گفت : ایران همه طرفها را به گفتگو و تفاهم و همبستگی فرا می خواند. ایران فقط یک دشمن برای این مرز و بوم می شناسد که آن رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی است.