قزوین صاحب تالار شهر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین کلنگ ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری شهر قزوین عصر سه شنبه در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، درافشانی معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری قزوین و تعدادی از مسئولان استان در منطقه پونک به زمین زده شد.

این مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری که تالار بزرگ شهر خواهد شد در زمینی به مساحت 11 هزار و 30 مترمربع در مدت سه سال ساخته می شود و دارای دو سالن اختصاصی ویژه تئاتر با ظرفیت 460 نفر، سالن موسیقی با گنجایش 670 نفر و یک سالن ویژه تعزیه و نمایشهای خیابانی خواهد بود.

برای ساخت این مجموعه بزرگ هنری بیش از 113 میلیارد و 245 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت تالار بزرگ شهر قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: کمبود فضاهای فرهنگی اجرای برخی برنامه ها را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم با ساخت این مرکز فرهنگی نیاز مخاطبان و هنرمندان تا حد زیادی برطرف شود.

وی افزود: استفاده از هنر در امور معنوی و دینی می تواند به توسعه فرهنگ معنوی در جامعه کمک کند و مهمترین گام در این مسیر تامین فضای مورد نیاز برای کارهای فرهنگی است.

امام جمعه قزوین اظهار امیدواری کرد با توجه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی زمینه ارتقاء سطح فرهنگی جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی فراهم شود.

محمد حسین شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم در این مراسم گفت: قزوین سالهاست که از کمبود فضاهای فرهنگی بویژه در بخش تئاتر و موسیقی در مضیقه شدید است و با توجه به افزایش جمعیت ساخت مرکزی هنری ضروری به نظر می رسید.

این مسئول تصریح کرد: باید در استان طرحهایی اجرا شود تا نیاز 20 سال آینده شهر را تامین کند بنابراین با پیگیری استاندار اسبق زمینه موافقت وزارت ارشاد برای ساخت این مجتمع در استان فراهم شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احداث 15 پروژه بزرگ را در دستور کار خود قرار داد که با تامین زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان موافقت شد یکی از این پروژه ها که تالار شهر بود در این استان ساخته شود.

شفیعی ها یادآورشد: بودجه این طرح مهم در ردیف خاصی در بودجه دیده شده و از کمک های استانی نیز برای تکمیل کار استفاده خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: تالار شهر قزوین علاوه بر سه سالن مجهز اختصاصی دارای فضای اداری و پشتیبانی، کلاس و اتاق های آموزش هنری، نمازخانه، کارگاه، فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی است و از طرحهای کلان استان بشمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار امیدواری کرد با ساخت این مجتمع بخشی از خواسته های هنرمندان تئاتر و موسیقی استان برآورده شود.