اجرای طرح آتیه امام رضا در سال آینده/ تحت پوشش قرارگرفتن نوزادان سال90

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی با بیان این مطلب افزود: علاوه بر متولدان سال 90، والدین نوزادان متولد شده در سال جاری نیز که موفق به افتتاح حساب برای فرزندان خود نشده اند می توانند در این زمینه اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت انتشار آمارهای حیاتی و جمعیتی از سوی سازمان ثبت احوال گفت: از آنجا که این آمار اساس برنامه ریزیهای اجتماعی جامعه و کشور را تشکیل می دهد، توجه به آمار مهاجرت نیز ضروری و حائز اهمیت است.

معاون وزیر کشور از مردم خواست در صورت تغییر محل سکونت خود با مراجعه به ادارات ثبت احوال و اعلام تغییر نشانی و کدپستی جدید نسبت به تعویض کارت ملی خود اقدام کنند.