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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۶

اجرای طرح آتیه امام رضا در سال آینده/ تحت پوشش قرارگرفتن نوزادان سال90

اجرای طرح آتیه امام رضا در سال آینده/ تحت پوشش قرارگرفتن نوزادان سال90

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با پیش بینی تامین اعتبار لازم طرح آتیه مهر امام رضا (ع) در برنامه پنجم توسعه گفت: اجرای این طرح ملی از اوایل سال آینده از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی با بیان این مطلب افزود: علاوه بر متولدان سال 90، والدین نوزادان متولد شده در سال جاری نیز که موفق به افتتاح حساب برای فرزندان خود نشده اند می توانند در این زمینه اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت انتشار آمارهای حیاتی و جمعیتی از سوی سازمان ثبت احوال گفت: از آنجا که این آمار اساس برنامه ریزیهای اجتماعی جامعه و کشور را تشکیل می دهد، توجه به آمار مهاجرت نیز ضروری و حائز اهمیت است.

معاون وزیر کشور از مردم خواست در صورت تغییر محل سکونت خود با مراجعه به ادارات ثبت احوال و اعلام تغییر نشانی و کدپستی جدید نسبت به تعویض کارت ملی خود اقدام کنند.

کد مطلب 1264836

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