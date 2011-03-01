به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی عباسی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد شرایط ایمن جهت تردد مسافرین نوروزی در سطح محورهای حوزه استحفاظی استان قم گفت: عملیات راهداری نوروزی از ۱۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ۲۰ فروردین سال ۹۰ ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: استان قم از نظر موقعیت جغرافیایی در یک منطقه بسیار حساس کشور واقع شده است و به همین علت راههای ارتباطی آن از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان قم ادامه داد: بر این اساس در حال حاضر راههای استان علاوه بر اهمیت استراتژیکی، از لحاظ زیارتی بودن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سالانه بیش از ۱۵ میلیون زائر از مراکز زیارتی شهر قم دیدن می‌کنند، که این عوامل دست به دست هم داده و سبب افزایش بارترافیکی در محورهای استان می‌شوند و بخش اعظم این تردد‌ها در محور اتوبان قم ـ تهران و قم ـ سلفچگان صورت می‌گیرد.



نیروهای راهدار در کلیه محورهای حوزه استحفاظی مستقر هستند



وی با تاکید براینکه با برنامه ریزی‌های صورت گرفته نیروهای راهدار در طول ایام نوروز در کلیه محورهای حوزه استحفاظی مستقر هستند بیان کرد: در ایام نوروز نگهداری و ایمنی راه‌ها در سایه تلاش و بهره وری و استفاده بهینه از تجهیزات و نیروی انسانی موجود با تکیه بر همت مضاعف و کار مضاعف را از اهداف و برنامه‌ها این اداره کل است.



عباسی با اشاره به اینکه زیبا سازی حاشیه راه‌ها، لکه گیری محور‌ها از جمله اقداماتی است که در آستانه سال نو توسط نیروهای راهدار اجرا خواهد شد عنوان داشت: تمامی راهدارخانه‌های استان در ایام نوروز بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مسافرین نوروزی و هموطنان عزیز هستند و مسافرین نوروزی در صورت لزوم می‌توانند از این راهدارخانه‌ها استفاده کنند.



18 اکیپ در ایام نوروز در جاده‌های قم فعالیت می‌کنند



وی در ادامه اظهار داشت: ۱۸ اکیپ راهداری نوروزی در سطح محورهای استان بصورت شبانه روزی از تاریخ ۲۵ اسفندماه لغایت ۲۰ فروردین مستقر خواهند شد که شامل ۷۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۶۰ نیروی راهدار می‌باشد.



وی همچنین از استقرار ۲ دستگاه جرثقیل، دو اکیپ تعمیرات خودرو، ۲ اکیپ تعمیرات گاردریل، ۶ اکیپ تعمیرات و نگهداری روشنایی و همچنین نصب ۱۸ بنر با مضامین پیام‌های ایمنی در سطح محورهای حوزه استحفاظی قم خبر داد.