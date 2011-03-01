دفاتر حزبی اخوان المسلمین به زودی در تمام مصر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،" احمد عبدالرحمن" عضو دفتر اداری گروه اخوان المسلمین در استان" الفیوم" گفت : اخوان المسلمین مشروعیت خود را از مردم مصر کسب کرده اند و به زودی دفاتر استانی حزب اخوان المسلمین افتتاح می شود.

وی افزود: باید روسای همه دستگاههای امنیتی واعضای آن کنار گذاشته شوند و وظایف این نیروها از نو تعریف شود. هیئت مشورتی داخل گروه اخوان المسلمین برنامه جدید خود درباره تاسیس حزب را ظرف روزهای آینده به گروههای مختلف جامعه ارائه می کند.

عبدالرحمن تصریح کرد: حزب به روی همه اقشار باز است و برادران مسیحی نیز می توانند وارد حزب شوند. حزب جدید بر این اساس شکل می گیرد که مصر دولتی مدنی با مرجعیت اسلام و مبنای ملی است.

وی از بازنگری در گروه اخوان المسلمین برای ایفای نقش قوی تر تبلیغی، اجتماعی و توسعه خبر داد.

این عضو اخوان المسلمین افزود: اخوان المسلمین با هیچ گروه مخالف نیست و به شورای نظامی حاکم اعتماد دارد. حزب ملی سابق باید منحل شود و دارایی های آن به مردم مصر داده شود و افراد شریف این حزب به حزب جدیدی برای ادامه فعالیت سیاسی بپیوندند.