محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی برای برعهده گرفتن ریاست مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: با توجه به شناختی که از روحیات و سابقه همفکری و همکاری این دو بزرگوار در 50 سال مبارزه و تلاش برای پیروزی نهضت اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی سراغ دارم تصور نمی کنم آنها برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت کنند.

برادر رئیس مجلس خبرگان رهبری در بیان علت آن نیز گفت: هر دو بزرگوار (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی) در شرایط فعلی کشور وحدت نیروهای وفادار به نظام و انقلاب را از ضروریات می دانند و در این جهت نیز تلاشهای زیادی کرده اند.

وی تصریح کرد: بنابراین بعید می دانم که این بزرگواران برای تصدی یک مسئولیت با هم رقابت نمایند و برعکس تصور من این است که آنها همانند گذشته که از یکدیگر برای قبول این مسئولیت دعوت می کردند در حال حاضر هم این کار را انجام می دهند.

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه ها در ایجاد تشتت بین برخی از بزرگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: متاسفانه بعضی از رسانه ها با انتشار اخبار و گزارشات نادرست تلاش می کنند که جدایی و تفرقه را بین این دو بزرگوار القا کنند در حالی که من این دو بزرگوار را با تدبیرتر از آن می دانم که تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرند.