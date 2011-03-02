بانکهای آذربایجان شرقی برای جذب 100درصدی اعتبارات بنگاه های زودبازده اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اظهار داشت: بانک های استان تا اردیبهشت سال 90 فرصت دارند تا حدنصاب 100درصدی پرداخت سهم استان به بنگاه های زودبازده را محقق کنند.

وی افزود: بانک ها مکلف هستند تا اردیبهشت سال آینده 130 درصد، طرح زودبازده اقتصادی را پذیرش کنند تا 110 درصد آن ها منجر به عقد قرارداد و100درصد، منجر به پرداخت تسهیلات بانکی شود.

استاندار آذربایجان شرقی، جایگاه استان با شاخص 71 درصد پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح های زودبازده را نامناسب دانست و اظهار امیدواری کرد، تعیین این ضرب الاجل و عملکرد مناسب بانک ها وضعیت موجود را بهبود دهد.

بیگی در ادامه به برگزاری سومین همایش بین المللی سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: تمام دستگاه های اجرایی مکلفند پروژه های قابل ارائه در این همایش را آماده نموده و در زمان برگزاری همایش در معرض مطالعه و بررسی سرمایه گذاران قرار دهند.

بیگی به افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی در قالب بودجه سال آینده و نیز اختصاص رقم 30 هزار میلیارد تومان به صندوق سرمایه گذاری و اشتغال زایی اشاره کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی خواست با استفاده همزمان از منابع تعریف شده، زمینه توسعه بیش از گذشته استان را فراهم کنند.

رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی ایجاد بیش از 71هزار فرصت شغلی جدید در استان را بیانگر وجود ظرفیت های بالای اشتغال زایی در این سرزمین جغرافیایی دانست و گفت: پیش بینی می شود شورای عالی اشتغال، تعهد ایجاد100هزار فرصت شغلی در سال آینده را برای آذربایجان شرقی درنظر بگیرد.