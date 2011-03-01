نشست ویژه اروپا درباره لیبی 20 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشست ویژه سران اتحادیه اروپا با هدف رایزنی درباره اوضاع لیبی و دیگر کشورهای شمال آفریقا روز یازدهم مارس در بروکسل برگزار می شود.

"هرمان ون رومپوی" رئیس اتحادیه اروپا با اعلام این مطلب از توافق سران این اتحادیه برای برگزاری چنین نشستی در تاریخ مذکور خبر داد.

بر این اساس "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال تدارک دیدارهایی با مقامهای سازمانهای بشردوستانه و مقامهای سیاسی مرتبط با لیبی است.

در همین حال مقامهای اتحادیه اروپا از مسدود کردن اموال و داراییهای قذافی و اعضای خانواده وی در کشورهای این اتحادیه خبر می دهند.

گفتنی است پس از دو هفته کشتار معترضان لیبیایی توسط ارتش، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه قذافی تصویب کرد که شامل تحریم مالی و اقتصادی وی و نزدیکانش می شود.