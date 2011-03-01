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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۰

یزدی خبر داد:

اجرایی شدن طرح استفاده از دوچرخه در شهر قم

اجرایی شدن طرح استفاده از دوچرخه در شهر قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از اجرایی شدن طرح استفاده از دوچرخه در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا یزدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح استفاده از دوچرخه در شهر قم  اجرائی می‌شود گفت: سال آینده رسماَ دوچرخه را یکی از سیستم‌های حمل و نقل شهری اعلام می‌کنیم.

فاز اول طرح با اعتبار پنج میلیارد ریال اجرا می‌شود

وی با بیان اینکه با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و از سویی دیگر اجرای طرح ترافیک هسته مرکزی شهر ضرورت اجرای این طرح کاملا مشهود است اظهار داشت: مطالعات اولیه این طرح به اتمام رسیده و فاز اول اجرای این طرح در ۱۰ ایستگاه نزدیک به هسته مرکزی شهر و با اعتبار پنج میلیارد ریال در سال ۹۰ آغاز می‌شود.

استفاده از دوچرخه به دلیل مسطح بودن شهر قم بسیار مناسب است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اینکه به لحاظ مسطح بودن شهر قم بستر استفاده از دوچرخه در آن بسیار مناسب است ادامه داد: در اجرای این طرح پلیس راهنمائی و رانندگی، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل تربیت بدنی (هیئت دوچرخه سواری) و اداره کل محیط زیست بصورت مستقیم مشارکت خواهند داشت.

یزدی افزود: شهرداری سعی دارد دوچرخه را با شرایط روان و آسان در اختیار زائران و مجاوران کریمه اهلبیت قرار داده تا به جای خودرو از دوچرخه استفاده کنند.
کد مطلب 1264852

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