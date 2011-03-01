ارسال 1130 اثر به نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهر و شهروندی تبریز

به گزارش خبرنگار مهردرتبریز، حسین نجفی ضمن شامگاه سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال خوب و گسترده از نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهر و شهروند، اظهار داشت: 450 کاریکاتوریست از 54 کشور دنیا با ارسال هزار و 130 اثر در نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهر و شهروندی تبریز شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: کارتونیست هایی از کشور های ایران، آرژانتین، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلژیک، بنگلادش، بلغارستان، برزیل، چین، کوبا، مصر، فرانسه، آمریکا، مجارستان، هند، اندونزی، ایتالیا، مقدونیه، مولداوی، هلند، پرو، لهستان، رومانی، روسیه، سنگاپور، صربستان، اسپانیا، سوریه، ترکیه، اکراین و ازبکستان آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند.

به گفته مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز آثار منتخب بعد از پایان این جشنواره به صورت بیلبورد، پوستر، کارت پستال و نمایشگاه های تخصصی در سطح شهر تبریز و دیگر شهر های کشور در معرض نمایش عموم قرار خواهند گرفت.

نجفی در خصوص نحوه داوری و داوران این جشنواره نیز توضیحاتی داد و گفت: از بین هزار و 130 اثر ارسالی، 320 اثر توسط هیئت انتخاب برگزیده شده اند و این آثار توسط آقایان محمود اک گون از ترکیه، یاور اسد اوف از جمهوری آذربایجان و علیرضا کریمی مقدم از ایران داوری شده اند.

ترافیک (راست گرد، تجاوز به حریم تقاطع، کمربند ایمنی، سرعت غیرمجاز، صحبت با موبایل، حقوق عابرین پیاده، خودروی تک سرنشین)، روابط اجتماعی (احترام متقابل، حقوق متقابل خانواده، قدرت لبخند، عذرخواهی، رعایت حقوق دیگران)، آپارتمان نشینی (حقوق همسایه، آداب آپارتمان نشینی، مشارکت عمومی)، فضای سبز و پارکها (فضای سبز خانه و شهر، مراقبت از فضای سبز، چمن، نظافت و بهداشت شهر)، عدم تخریب اموال (وسایل بازی پارکها، کیوسک تلفن، اتوبوس)، زباله (تحویل به موقع، کنترل شیرابه، محل مناسب، پرتاب زباله از خودرو به خیابان)، آلودگی صوتی و تصویری شهر، مسئولیت پذیری شهروندان و سد معبر محورهای برگزاری نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور شهر و شهروند اعلام شده بود.

به نفر اول هزار دلار، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، نفر دوم 500 دلار، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره، نفر سوم 250 دلار، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و به پنج نفر برگزیده دیپلم افتخار و تندیس جشنواره اهدا می شود.