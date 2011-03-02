165 پروژه در طرح جامع سلامت استان قزوین در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سومین نشست خبری کمیته اطلاع رسانی برنامه جامع سلامت استان قزوین عصر سه شنبه در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این نشست که پیام گذاران سلامت ادارات کار و امور اجتماعی، فنی و حرفه ای و تربیت بدنی حضور داشتند علی عزیزخانی گفت: امسال 165 طرح در 21 دستگاه اجرایی تعریف شده که در جلسه امروز طرحهای چهار دستگاه بررسی می شود.

وی افزود: کمیته امداد با دو طرح، مسکن و شهرسازی با سه طرح، اداره کار با 9 طرح، تربیت بدنی با هشت طرح و فنی و حرفه ای با یک طرح در این پروژه مهم مشارکت دارند و کارها با تلاش مسئولان به خوبی پیش می رود.

کمیته امداد موفق در طرح سلامت

هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قزوین در این نشست اظهار داشت: کمیته امداد طرح سلامت را در دو محور اجرایی کرده که بهبود وضع تغذیه کودکان زیر شش سال دارای سوء تغذیه از طریق خانه های بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یکی از محورهاست.

صفری گفت: در حال حاضر یک هزار و 100 کودک دارای سوئ تغذیه شناسایی شده و تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند و با تامین سبد غذایی ماهانه 200 هزار ریال مواد غذایی مورد نیاز این افراد تامین و بین آنها توزیع می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین یادآورشد: پایش اولیه نشان می دهد که وضعیت تغذیه کودکان حدود 47 درصد بهبود یافته که بیانگر موفقیت طرح است.

این مسئول اضافه کرد: در 9 ماهه اول امسال بیش از یک میلیارد و 970 میلیون ریال برای کودکان دارای سوء تغذیه در اجرای این طرح هزینه شده است.

وی آموزش مادران و امضای تفاهم نامه با نهضت سواد آموزی برای تشکیل کلاسهای آموزش خانواده را از دیگر کارها اعلام کرد و اظهارداشت: در حوزه بهداشت روانی خانواده ها نیز با شناسایی یک هزار و500 خانواده مشکل دار وارد کار شده ایم که با تهیه کتاب های تخصصی، مشاوره رایگان و استفاده از مربیان آموزش دیده برای افزایش مهارت زندگی خانواده ها، کاهش افسردگی و استرس اقدام شده است.