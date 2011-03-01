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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۸

قیام مردم لیبی/

تهدید کلینتون به وقوع جنگ داخلی/ مخالفت انقلابیون با دخالت غرب

تهدید کلینتون به وقوع جنگ داخلی/ مخالفت انقلابیون با دخالت غرب

رسانه ها از پیوستن قبیله ترهونه به صف انقلابیون و مخالفت رهبران مخالفان شهر بنغازی با دخالت بیگانگان و تهدید مجدد کلینتون درباره وقوع جنگ داخلی در لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و الجزیره، "محمود شمام" روزنامه نگاری لیبی گفت : بسیاری از مزدوران نیجری در پادگانی در نزدیکی سبها جمع شده اند.

همچنین  منابع خبری اعلام کردند : معمر قذافی دهها هزار از نیروهایش را در مرز تونس مستقر کرده است. این منابع از پیوستن قبیله ترهونه به صف انقلابیون خبر دادند.

منابع مذکور از تمرینات ویژه نظامی جوانان انقلابی بنغازی برای مقابله با هر حمله احتمالی گردانهای قذافی و مخالف رهبران آنها با دخالت خارجی خبر دادند.

از سوی دیگر"هیلاری کلینتون "وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود در لیبی، گفت : لیبی یا به کشوری دموکراتیک تبدیل می شود یا این کشور صحنه جنگهای داخلی دراز مدت خواهد شد.

کد مطلب 1264857

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