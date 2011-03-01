به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده از انجام طرح‌های ترافیکی برای خدمت رسانی بهتر به مردم در تعطیلات نوروزی توسط سازمان‌های مسئول خبر داد و گفت: با توجه به گره ترافیکی میدان ۷۲ تن بویژه در ایام خاص و تعطیلات، با انجام برخی اصلاحات هندسی و کاهش ورود خودرو‌ها از ضلع شمالی به ورودی میدان، بار ترافیکی این میدان کاهش می‌یابد.



وی افزود: مسیرهای جایگزین برای این محور پیش بینی شده که پس از نصب تابلوهای راهنمایی، علائم ترافیکی و تدوین شیوه نامه اجرایی اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون استاندار در خصوص استفاده از بستر رودخانه برای عبور و مرور اظهار داشت: رودخانه بستر آب است اما متأسفانه با توجه به وضعیت استان و گسترش روز افزون خودرو‌ها و ایجاد مشکلات ترافیکی سنگین در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر، مسئولان استان را بر آن داشت که بالاجبار از بستر رودخانه بعنوان معبر استفاده کنند.



وی افزود: اگرچه این امری موقت است اما باز هم با احتیاط باید از این مسیر استفاده شود و توجه به هشدارهای سازمان هوا‌شناسی و مدیریت بحران در خصوص تخلیه رودخانه ضروری است.

غلامزاده ضمن تشکر از اقدامات شهرداری قم در خصوص تفکیک لاین عبوری از محل پارک خودرو‌ها در بستر رودخانه اظهار داشت: برای کاهش خسارات در بروز سیلاب‌های احتمالی لازم است بلوکهای سیمانی جداکننده مسیر پارکینگ و پارک سوار‌ها جمع آوری و از نرده‌های ساده استفاده شود.