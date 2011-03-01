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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۹

غلامزاده:

گره ترافیک میدان ۷۲ تن قم با اصلاح هندسی باز می‌شود

گره ترافیک میدان ۷۲ تن قم با اصلاح هندسی باز می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری قم گفت: گره ترافیکی میدان ۷۲ تن با انجام اصلاحات هندسی قبل از آغاز مسافرت‌های نوروزی باز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده از انجام طرح‌های ترافیکی برای خدمت رسانی بهتر به مردم در تعطیلات نوروزی توسط سازمان‌های مسئول خبر داد و گفت: با توجه به گره ترافیکی میدان ۷۲ تن بویژه در ایام خاص و تعطیلات، با انجام برخی اصلاحات هندسی و کاهش ورود خودرو‌ها از ضلع شمالی به ورودی میدان، بار ترافیکی این میدان کاهش می‌یابد.

وی افزود: مسیرهای جایگزین برای این محور پیش بینی شده که پس از نصب تابلوهای راهنمایی، علائم ترافیکی و تدوین شیوه نامه اجرایی اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون استاندار در خصوص استفاده از بستر رودخانه برای عبور و مرور اظهار داشت: رودخانه بستر آب است اما متأسفانه با توجه به وضعیت استان و گسترش روز افزون خودرو‌ها و ایجاد مشکلات ترافیکی سنگین در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر، مسئولان استان را بر آن داشت که بالاجبار از بستر رودخانه بعنوان معبر استفاده کنند.

وی افزود: اگرچه این امری موقت است اما باز هم با احتیاط باید از این مسیر استفاده شود و توجه به هشدارهای سازمان هوا‌شناسی و مدیریت بحران در خصوص تخلیه رودخانه ضروری است.
 
غلامزاده ضمن تشکر از اقدامات شهرداری قم در خصوص تفکیک لاین عبوری از محل پارک خودرو‌ها در بستر رودخانه اظهار داشت: برای کاهش خسارات در بروز سیلاب‌های احتمالی لازم است بلوکهای سیمانی جداکننده مسیر پارکینگ و پارک سوار‌ها جمع آوری و از نرده‌های ساده استفاده شود.
کد مطلب 1264858

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