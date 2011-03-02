به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قم بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی احداث سوئیت ملاقات شرعی در زندان مرکزی قم در جمع خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر فونداسیون این بنا در زندان مرکزی قم احداث شده که بصورت 20 واحد است و تا کنون 20 میلیون تومان ساخت این بنا توسط یک خیر قمی و 10 میلیون تومان آن نیز توسط خود زندان تأمین و فراهم شده است.



حسین شریعت پناهی اظهار داشت: این سوئیت ملاقات شرعی امکان رفع نیاز زندانیانی که امکان مرخصی را ندارند را فراهم می‌کند و افراد می‌توانند تا 12 ساعت در یک سوئیت با تمام امکانات کامل همراه خانواده خود باشند.



مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان قم در خصوص هزینه ساخت این مکان اظهار داشت: این مکان بصورت 20 واحدی است و هزینه هر واحد 10 میلیون تومان است که جمعا 200 میلیون تومان می‌شود.



وی با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، اضافه کرد: ‌ در حال حاضر آهن‌های این بنا خریداری و نصب شده است و دیگر کارهای این ساختمان در حال اجرا است.



شریعت پناهی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زندانیان دیه در قم گفت: ستاد دیه در رابطه با شاکی یا شاکیان پرونده‌های دیه جهت کاهش هزینه دیه و یا بدهی وارد مذاکره می‌شود و مقداری از آن مبلغ را کاهش می‌دهند و همچنین بدهی فرد پرداخت می‌شود و کلیه کسانی که بدهی دیه دارند می‌توانند از تسهیلات ستاد دیه استفاده کنند.



امیدوارم سوئیت ملاقات شرعی در سراسر کشور فراگیر شود



یکی از خیران عضو انجمن حمایت زندانیان قم نیز در این مراسم با بیان اینکه سوئیت ملاقات شرعی در قم برای نخستین بار احداث می‌شود خواستار همه گیر شدن این طرح در سراسر کشور شد.



حسن آقا‌خانی با بیان اینکه برخی از افراد زندانی بی‌تقصیر هستند و شرایط جامعه آنها را به این سمت هدایت کرده است افزود: جامعه همانند برکه‌ای از آب است که همه افراد مشغول استفاده از آن آب هستند و کوچک‌ترین آلودگی به ضرر همه خواهد بود و هر چقدر آلودگی کم باشد آرامش و راحتی بیشتری در جامعه حکم فرما خواهد بود و این امر از بعد و جنبه دنیوی این مسئله است.



وی در خصوص بعد اخروی این کار نیز اضافه کرد: خداوند نعمتی را که به انسان می‌بخشد باید شاکر و شکرگذار آن باشیم و بنده نیز در ساخت این بنا خواستم به سهم خودم مشارکت و کمکی داشته باشم.



این خیر قمی با اشاره به اینکه ‌در سال 1362 اولین ساختمان ملاقات را در زندان مرکزی استان قم احداث کرده است گفت: از سال 62 تا کنون با انجمن ستاد دیه همکاری داشته‌ام و این همکاری همچنان ادامه دارد.



وی در خصوص سوئیت ملاقات شرعی بیان داشت: این بنا دارای یک هزار و 465 متر زیربنا و 500 متر نیز فضای سبز است و بصورت سوئیت کامل با تمام تجهیزات احداث می‌شود.



آقا‌خانی در پایان اظهار داشت: ما شروع کننده کار هستیم و راه را برای دیگر خیرین باز می‌کنیم و در ساخت این بنا نیز هرکجا کسری وجود داشته باشد کمک خواهیم کرد.