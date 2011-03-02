عباس وطن پرور در گفتگو با مهر از اقدامات کارفرمایان برای طرح در جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: این موضوع خیلی طبیعی است که در مسئله دستمزد همه شرکای اجتماعی به دنبال تامین منافع مدنظر گروه خود باشند.

نماینده سابق کارگران در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: با توجه به اینکه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مطرح در قیمت تمام شده کالاها و خدمات است بنابراین کارفرمایان انتظار دارند تا دولت در راستای 3 جانبه گرایی نقش خود را در حمایت و تقویت جامعه کار و تولید تقویت کند.

وطن پرور با بیان اینکه افزایش حقوق حق کارگران است و دولت باید در این بخش به آنها کمک کند، ادامه داد: بنابراین ذکر یک نکته در مسئله تعیین دستمرد کارگران ضروری است و آن هم اینکه افزایش هزینه های تولید می تواند به تولید داخلی کشور ضربه بزند و این موضوع مساوی ورود کالاهای خارجی به بازار و جولانگاه کالاهای غیرایرانی می شود.

این فعال کارفرمایی کشور افزود: در سالجاری شرکای اجتماعی به دنبال یک راهکار منطقی در مورد تعیین دستمزد 90 کارگران هستند، البته دولت به عنوان یکی از شرکاء نظر صریح و شفاف خود را در مورد افزایش دستمزدها ارائه کرده است.

وی خاطر نشان کرد: از سویی نیز کارگران و نمایندگان آنها در شورای عالی کار به دنبال افزایش دستمزد نیروی کار هستند اما در جلسه اخیر کارگران، دولت و کارفرمایان چیزی بیشتر از اظهار نظر و طرح مسائل کارشناسی مطرح نشده است.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در مورد میزان تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی، گفت: در این رابطه نمی توان به صورت کلی درصد و عددی را اعلام کرد چون هر یک از شاخه های صنعت با شرایط خاص خود هزینه ها را دنبال می کند.

وطن پرور بیان داشت: امروز در برخی از شاخه های صنعت دستمزد تا 70 درصد از کل قیمت تمام شده را در بنگاه تشکیل می دهد ولی در برخی دیگر از صنایع به دلیل وجود اتوماسیون و امکان بکارگیری تکنولوژی این میزان 6 تا 7 درصد است؛ پس به این موضوع باید در حوزه های مختلف نگاه شود.

وی اظهار داشت: در گذشته مزد کارگران بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف و همچنین طبق شغل و نوع کار افراد تعریف می شد ولی در قوانین جدید برای کارگران شاغل در شاخه ها و بخش های مختلف یک مزد یکسان در نظر گرفته می شود.

این فعال کارفرمایی بیان داشت: دولت در مسئله دستمزد به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان باید نقش پررنگ تری داشته باشد به نحوی که با نگاه تقویت خدمات اجتماعی، از نیروی کار شاغل در بخش های مختلف به لحاظ معیشتی حمایت کند.