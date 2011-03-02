به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه برگزار شده در گروه A سپاهان ایران در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض با نتیجه 2 بر یک از سد الهلال عربستان عبور کرد و در گام نخست پیروزی ارزشمندی را کسب کرد.

این پیروزی در حالی رقم خورد که در دیگر دیدار این گروه تیم‌های الجزیره امارات و الغرافه قطر برابر همدیگر به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند تا شاگردان قلعه‌نویی در پایان روز نخست صدرنشین گروه خود شوند.

در سایر دیدارها تیم فوتبال استقلال در گروه B درحالیکه تا دقیقه 87 تیم السد را با یک گل شکست داده بود و حتی می‌توانست گل‌های برتری‌اش را افزایش دهد، برابر میهمانش که از مرحله پلی‌آف به مرحله گروهی صعود کرده بود، ناکام ماند. پاختاکور دیگر تیم این گروه هم در تاشکند در دقیقه 89 دروازه‌اش را مقابل تیم النصر عربستان بازشده دید تا این بازی هم در نهایت با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد.

در منطقه شرق آسیا دو نماینده فوتبال چین برابر حریفانشان به پیروزی دست یافتند، گامبا اوزاکا تنها تیم ژاپنی پیروز در روز نخست بود و نمایندگان فوتبال کره‌جنوبی و استرالیا هم در این روز برابر حریفان شکست خوردند.

صحنه‌ای از دیدار الهلال عربستان و سپاهان ایران

نتایج کامل روز اول از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الهلال عربستان یک - سپاهان ایران 2

گل‌ها: کریستین ویلهلمسون(3+90) برای الهلال عربستان - ابراهیم توره(51) و فابیو جانواریو(60) برای سپاهان ایران

* الجزیره امارات صفر - الغرافه قطر صفر

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان 2 - النصر عربستان 2

گل‌ها: شرزودبک کریموف(45) و شاروفت دینوف(60) برای پاختاکور - بدر المطوع(50) و میلادینوویچ(89) برای النصر

* استقلال ایران یک - السد قطر یک

گل‌ها: فرهاد مجیدی(27) برای استقلال ایران - عبدالقادر کیتا(87) برای السد قطر

گروه E:

* گامبااوزاکا ژاپن 5 - ملبورن ویکتوری استرالیا یک

گل‌ها: تاکویا تاکایی(4)، آدریانو(7- پنالتی)، لی(11)، تاکاهیروز فوتوگاوا(63) و کیم(90) برای گامبااوزاکا - موسکات(22- پنالتی) برای ملبورن ویکتوری

* جیجو یونایتد کره‌جنوبی صفر - تیانجین تدا چین یک

گل‌: یو دابائو(55) برای تیانجین تدا چین

گروه F:

* هانگ‌ژو گرین تون چین 2 - ناگویا گرامپوس ژاپن صفر

گل‌ها: رامیرز(61) و مایمای تیه‌یلی(87) برای هانگ‌ژو گرین تون

صحنه‌‍ای از دیدار استقلال ایران و السد قطر

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا

گروه H:

* اف ث سیدنی استرالیا - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 12:30، ورزشگاه سیدنی

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ کو هنگ کنگ