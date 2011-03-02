ایمنی کارگران در طرح سلامت قزوین جدی گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بابایی در سومین نشست خبری اطلاع رسانی برنامه جامع سلامت استان قزوین که شامگاه سه شنبه در کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، گفت: اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین با 9 طرح و اعتباری بالغ بر500 میلیون ریال در طرح سلامت مشارکت کرده که آموزش تهیه بسته های آموزشی، آموزش دهکاران کارخانه ها، تقویت و ساماندهی و بازرسی موثر و صیانت از نیروی کار و بازرسی ویژه از 50 کارخانه از جمله کارهای انجام شده است.

وی افزود: تعیین اولویت و اعزام کارشناسان برای افزایش ایمنی محیط های کار، آموزش روان شناسی برای تحکیم خانواده، آموزش روان شناسی در محیط کار، تشکیل کلاس های ایمنی و بهداشت برای کارگران و کارفرمایان از دیگر کارهای انجام شده است که در این زمینه 359 ساعت کلاس برای چهار هزار و 510 نفر در 156 دوره برگزار شده است.

بابایی یادآور شد: برنامه های جنبی به صورت فوق برنامه با محور توجه به ورزش کارگران، در اختیار قرار دادن زمین های فوتبال و فوتسال و استخر با هزینه کم و اعزام ورزشکاران به مسابقات داخلی و خارج از استان پیش بینی شده است.

بغدادی معاون اداره کل فنی و حرفه ای استان قزوین هم از اجرای دو طرح در این سازمان خبر داد و اظهار داشت: دو طرح با اعتباری بالغ بر 240 میلیون ریال شامل آموزش سلامت برای شش صنعت غالب استان و آموزش سلامت محور در کارگاههای فنی و حرفه ای در این دستگاه اجرا می شود.

هشت طرح با 210 میلیون ریال در تربیت بدنی اجرا می شود

رسولی پیام گذار تربیت بدنی استان قزوین هم در این نشست گفت: در تربیت بدنی هشت طرح با 210 میلیون ریال پیش بینی شده است که تا اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: تدوین برنامه ترویج رفتارها و ورزشهای همگانی، نظارت و مراقبت از باشگاههای ورزشی، همایش تجربه کارآفرینان برای توسعه ورزش، پیشگیری از آسیبها و استفاده نادرست از مواد نیروزا، برگزاری سمپوزیوم تفریحات و توزیع بروشورهای فرهنگی در طرح جامعه سلامت پیش بینی شده است.

در این جلسه ضمن ارزیابی نحوه اجرای طرح جامع سلامت در چهار دستگاه اجرایی در خصوص رفع برخی موانع بحث و تبادل نظر شد.

طرح جامع سلامت برای اولین بار به صورت پایلوت در استان قزوین در حال اجراست که در صورت موفقیت در تمامی استانهای کشور اجرا خواهد شد.