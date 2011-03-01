پیروزی شیرین سپاهان بر نماینده عربستان/ سه امتیاز برای سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز اول هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 21:05 دقیقه امشب - سه شنبه شب - به وقت تهران تیم‌های الهلال عربستان و سپاهان ایران برابر هم به میدان رفتند که این دیدار در پایان با پیروزی 2 بر 1 نماینده کشورمان به پایان رسید.

در این دیدار که با قضاوت "روشن ایرماتوف" بهترین داور سال آسیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد، تیم سپاهان با دو گل الهلال را شکست داد.

این برد نتیجه بسیار خوبی برای تیم سپاهان در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا بود. الهلال فصل گذشته در مرحله نیمه نهایی این مسابقات شکست تلخی را برابر ذوب‌آهن اصفهان تجربه کرده بود.

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا

گروه H:

* اف ث سیدنی استرالیا - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 12:30، ورزشگاه سیدنی

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ کو هنگ کنگ