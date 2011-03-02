به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاه‌های ایران در سال 89 روز جمعه با انجام 12 دیدار از هفته پایانی در سالن شهید افراسیابی تهران بسته خواهد شد. از نکات مهم این دوره از رقابتها مشخص نبودن تیم قهرمان تا هفته پایانی است. سالهای قبل از چند هفته مانده به پایان چهره قهرمان مشخص بود.

دو تیم مقاومت و پاس خراسان رضوی شانس های کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات هستند. دو تیم بالای جدول رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان نخست دارند. در این بین مقاومت از بخت بیشتری برای رسیدن به جام قهرمانی برخوردار است.

پاس خراسان رضوی با 29 امتیاز صدرنشین است و مقاومت با یک بازی کمتر و 26 امتیار دوم است. پاسی‌ها که با باخت هفته گذشته به مقاومت تقریبا قهرمانی را از دست داده اند این هفته به مصاف هیئت جودو خوزستان و هتل ملک چالوس می روند. در صورت پیروزی در هر دو دیدار باید در انتظار نتایج دیدارهای مقاومت باشند.

شاگردان قادری در تیم مقاومت هرچند سه امیتاز کمتر از پاس دارد ولی در صورت برتری در 3 دیدار خود مقابل استانداری خراسان شمالی، هتل ملک چالوس و سایپا به دلیل تفاضل بهتر نسبت به پاس عنوان قهرمانی را کسب خواهد کرد.

مهرام هم برای رسیدن به جایگاه سوم کار دشواری ندارد. این تیم 26 امتیازی دوبار با توحید و خوزستان پیکار خواهد کرد. این تیم به دلیل فاصله مناسب با تیم چهارم عنوان سومی خود را تثبیت شده می داند.

برنامه مسابقات لیگ دسته برتر

مرحله اول:

* سایپا – نیروی مقاومت

* هتل ملک چالوس – پاس خراسان رضوی

* استانداری خراسان شمالی – توحید

* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد – هیئت جودو خوزستان

مرحله دوم:

* هتل ملک چالوس – نیروی مقاومت

* استانداری خراسان شمالی – سایپا

* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد – توحید

* هیئت جودو خوزستان – صنایع غذایی مهرام

مرحله سوم"

* استانداری خراسان شمالی – نیروی مقاومت

* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد – سایپا

* هیئت جودو خوزستان – پاس خراسان رضوی

* صنایع غذایی مهرام - توحید