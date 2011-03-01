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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۱۸

در جلسه شورای انقلاب فرهنگی؛

روسای ١٤ دانشگاه کشور تایید شدند

روسای ١٤ دانشگاه کشور تایید شدند

رؤسای هفت دانشگاه علوم پزشکی و هفت دانشگاه کشور در جلسه سه‌شنبه شب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد تایید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه براساس تأیید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ابراهیم سعیدی، دکتر محمدحسن محمدی، دکتر محسن اعرابی، دکتر پیمان ایزدپناه، دکتر سید محمدکاظم تدین، دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر محمدرضا مجدی به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت، زابل، شاهرود، فسا، جهرم، کرمانشاه و خراسان شمالی منصوب شدند.

همچنین براساس پیشنهاد دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، دکتر پورعباس، دکتر حسین زمانیان، دکتر مجید قاسمی، دکتر شاهرخ جم، دکتر رضا رنجبر کریمی، دکتر بهمن امانی و دکتر رضا صادقی سرابی به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های جامع علمی‌ کاربردی، لرستان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، ولیعصر رفسنجان، ملایر و دانشگاه اراک منصوب شدند.

کد مطلب 1264879

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