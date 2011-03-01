روسای ١٤ دانشگاه کشور تایید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه براساس تأیید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ابراهیم سعیدی، دکتر محمدحسن محمدی، دکتر محسن اعرابی، دکتر پیمان ایزدپناه، دکتر سید محمدکاظم تدین، دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر محمدرضا مجدی به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت، زابل، شاهرود، فسا، جهرم، کرمانشاه و خراسان شمالی منصوب شدند.

همچنین براساس پیشنهاد دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، دکتر پورعباس، دکتر حسین زمانیان، دکتر مجید قاسمی، دکتر شاهرخ جم، دکتر رضا رنجبر کریمی، دکتر بهمن امانی و دکتر رضا صادقی سرابی به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاه‌های جامع علمی‌ کاربردی، لرستان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، ولیعصر رفسنجان، ملایر و دانشگاه اراک منصوب شدند.