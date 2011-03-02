نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای مورد نیاز مردم در ایام نوروز و شب عید شامگاه سه شنبه با حضور علی علامه زاده جانشین استاندار هرمزگان و عبدالمجید عبدلی زاده رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان در محل دائمی نمایشگاههای سازمان بازرگانی استان هرمزگان در بندرعباس آغاز به کار کرد.

تمامی کالاهای نمایشگاه 10 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود

عبدالمجید عبدلی زاده رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان در مراسم افتتاح این نمایشگاه، اظهار داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس در قالب 470 غرفه تشکیل شده و با توجه به ایام پایانی سال کالاهای مورد نیاز مردم برای ایام نوروز در این نمایشگاه عرضه شده است.

وی با اشاره به عرضه کالاهای با کیفیت در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، عنوان کرد: این نمایشگاه تا 10 روز آینده آماده عرضه کالا به مردم است و در آن مواد غذایی، آجیل و خشکبار، مواد لبنی، بهداشتی، فرش، کیف و کفش و سایر اقلام مورد نیاز مردم عرضه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان در خصوص قیمت کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه گفت: طبق مصوبه وزارت بازرگانی تمامی کالاهای موجود در این نمایشگاه با قیمت 10 درصد زیر قیمت بازار در اختیار مردم قرار می گیرد و همچنین برخی از شرکتهای پخش سراسری و شرکتهای لبنی کالاهای خود را با تخفیف بیشتری به مردم عرضه می کنند.

عبدلی زاده با اشاره به عرضه کالاهای ایرانی در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، بیان داشت: پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سازمان بازرگانی هرمزگان با برخی از شرکتهای داخلی برای تامین کالا تفاهمنامه هایی را منعقد کرد تا از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی به هرمزگان جلوگیری شود.

وی افزود: سازمان بازرگانی هرمزگان با دعوت از تولید کنندگان داخلی برای حضور در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به دنبال فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی و جلوگیری از خرید کالاهای بی کیفیت خارجی است.