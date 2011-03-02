برگزیدگان مسابقه نقاشی کودک در استان قزوین مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، این دوره از رقابت ها که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد نفرات برتر هر استان برای شرکت در مسابقات کشوری مشخص شدند.

از استان قزوین هزار و 58 کودک از 26 کتابخانه عمومی در بخش استانی در این مسابقه شرکت کردند که با توجه به استقبال گسترده دانش آموزان استان، پس از بررسی های صورت گرفته، از 65 اثر برتر با اهدای جوایزی تقدیر شد.

همچنین از 65 آثار برگزیده شرکت کنندگان هر کتابخانه عمومی، نمایشگاهی در مکان همان کتابخانه برگزار شد.

طبق بررسی های کارشناسی، پنج اثر برتر جهت شرکت در مرحله کشوری این مسابقات به نهاد کتابخانه های عمومی کشور ارسال شد تا پس از تعیین نقاشی های منتخب اسامی افراد اعلام شود.

بنابر این گزارش از استان قزوین، ملیکا غرائی، فاطمه شالی پور از کتابخانه عمومی عارف قزوینی، بهنام کریم زاده از کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر ضیاء آباد، زهرا کریمی از کتابخانه عمومی آوج و آیدا کاظمی از کتابخانه عمومی شال، راه یافتگان به مرحله کشوری این رقابت ها هستند.

همچنین با پشتیبانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همکاری کتابخانه های عمومی، جوایزی برای منتخبان مرحله کشوری اهدا شد.

دوازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا برگزار شد

دوازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، فرماندار، شهردار، سرپرست آموزش و پرورش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس شورای شهر، امام جمعه بوئین زهرا و سایر اعضای انجمن در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

این جلسه پنج مصوبه داشت که اولویت بندی ساخت کتابخانه های روستایی از مهمترین آن ها بود.

شهردار بویین زهرا در این جلسه گفت: شهرداری به عنوان مجری ساخت کتابخانه مرکزی بوئین زهرا، می تواند 50 درصد از بودجه مورد نیاز ساخت کتابخانه را تامین کند.

علی صفری افزود: نیم درصد سهم شهرداری بوئین زهرا نیز تا روزهای باقی مانده سال به اداره کل کتابخانه ها پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: با وجود رشد فن آوری در کسب اطلاعات هنوز جایگاه کتاب در سطح جامعه محفوظ بوده و نباید ارزش های مطالعه کتاب و آرامش روحی ناشی از خواندن کتاب های ارزشمند را نادیده گرفت.

صفری یادآور شد: شهرداری بوئین زهرا برنامه ریزی های مدونی جهت افزایش جذب مردم به کتابخانه ها دارد که امیدواریم با حمایت مسئولان کتابخانه در انجام آن ها موفق باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بوئین زهرا نیز گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز برخی مسایل و کمبودها در کتابخانه ها وجود دارد که شورای شهر در این زمینه همکاری های لازم را انجام خواهد داد.

عباس حشتمی خاطرنشان کرد: توسعه کتاب و کتابخوانی به ویژه بین کودکان و نوجوانان، موجب پرورش نسلی فرهیخته و آگاه است که در مدیریت آینده جامعه، نقش مهمی دارند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز در این جلسه ضمن تقدیر از پیگیری مسئولان این شهرستان در رابطه با اقدامات کتابخانه ها اظهار داشت: برگزاری جلسات انجمن و حضور منظم مسئولان در این جلسات، موجب تسهیل و تسریع در رسیدن به اهداف توسعه کتاب و کتابخوانی در استان شده است.

محمود لالوها افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی استان با همکاری استاندار، شهرداری، فرمانداری، بخشداری و سایر مسئولان استانی است که می تواند برنامه های خود را برای افزایش سطح مطالعه در قزوین اجرا کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین در پایان از حمایت مسئولان استان برای اجرای برنامه های عمرانی و فرهنگی تقدیر کرد.

فرماندار بوئین زهرا نیز در این جلسه گفت: پیگیری و پشتیبانی مسئولان و جلب حمایت خیرین دو عامل اساسی در پیشبرد اهداف و توسعه کتابخانه ها در سطح استان هستند.

ابوالفضل طاهرخانی در دوازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر ستان بوئین زهرا افزود: مسئولان نقش مهمی در تقویت امور کتابخانه ها دارند.

وی اظهار داشت: شایسته است مسئولان با بهره گیری از کمک خیرین، در راستای توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها در سطح استان گام بردارند .

طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارائه کمک های عمرانی برای ساخت یک کتابخانه نه تنها موجب بسترسازی جهت پرشدن مفید اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می شود بلکه از بروز بسیاری آسیب ها نیز جلوگیری می کند.