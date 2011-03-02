واگذاری زمین برای ساخت اردوگاه دانش آموزی گلستان 4 سال طول کشید

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از مصوبات سفر دولت به استان است و قرار شد زمین اجرای این طرح از سوی منابع طبیعی واگذار شود.

وی اظهار داشت: سالهای قبل به دلیل اینکه منابع طبیعی زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح را واگذار نکرده بود، اعتبار آن برگشت خورد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با سفر سوم دولت به استان مقرر شد، سه هکتار زمین در روستای توشن برای اجرای این طرح واگذار شود و منابع طبیعی باید آن را پیگیری کند.

حاجی اکبری عنوان کرد: برای ساخت این طرح ملی 15 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان عنوان کرد: در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان حدود 13 هزار نامه به این نهاد داده شد و پالایش نامه ها انجام شده است.

وی عنوان کرد: این نهاد به سمت توانمندسازی مددجویان حرکت می کند و طرح های اشتغالزایی برای این طرح در دست اجراست.

7.5 درصد از جمعیت گلستان تحت پوشش امداد هستند.