  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

واگذاری زمین برای ساخت اردوگاه دانش آموزی گلستان 4 سال طول کشید

واگذاری زمین برای ساخت اردوگاه دانش آموزی گلستان 4 سال طول کشید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: واگذاری زمین برای ساخت اردوگاه دانش آموزی ویژه مددجویان در استان حدود چهار سال طول کشید.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از مصوبات سفر دولت به استان است و قرار شد زمین اجرای این طرح از سوی منابع طبیعی واگذار شود.

وی اظهار داشت: سالهای قبل به دلیل اینکه منابع طبیعی زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح را واگذار نکرده بود، اعتبار آن برگشت خورد.
 
وی خاطرنشان کرد: همزمان با سفر سوم دولت به استان مقرر شد، سه هکتار زمین در روستای توشن برای اجرای این طرح واگذار شود و منابع طبیعی باید آن را پیگیری کند.
 
حاجی اکبری عنوان کرد: برای ساخت این طرح ملی 15 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.
 
مدیرکل کمیته امداد گلستان عنوان کرد: در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان حدود 13 هزار نامه به این نهاد داده شد و پالایش نامه ها انجام شده است.
 
وی عنوان کرد: این نهاد به سمت توانمندسازی مددجویان حرکت می کند و طرح های اشتغالزایی برای این طرح در دست اجراست.
 
7.5 درصد از جمعیت گلستان تحت پوشش امداد هستند.
کد مطلب 1264888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها