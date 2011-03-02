2700 کارگاه جدید در گلستان شناسایی شد

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نتیجه این طرح، شناسایی 1300 کارگر جدبد بود که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده اند.

وی اظهار داشت: از مجموع کارگاههای شناسایی شده، هزار و 700 کارگاه مربوط به مرکز استان بود که 700 کارگر در آنها شناسایی شدند.



مدیرکل تامین اجتماعی گلستان به بیمه قالیبافان اشاره و اضافه کرد: تاکنون دو هزار و 600 نفر از فعالان این هنر در استان مشمول بیمه شده اند.

امیری درباره بیمه صیادان نیز گفت: صیادی از مشاغل سخت و زیان آور بوده و برنامه هایی برای کاهش نرخ بیمه این قشر درنظر گرفته شده است.

وی افزود: شرایطی برای صیادان فراهم شد تا در 6 ماه از سال بیکار هستند به صورت خود اختیاری بیمه شوند و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

امیری از تدوین برنامه عملیاتی تامین احتماعی برای اولین بار در کشور در این استان خبر داد.

470 هزار نفر از جمعیت گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.