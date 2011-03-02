248 مدرسه قرآنی در گلستان راه اندازی شد

منصور عتیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 15 مدرسه تخصصی است و بقیه روخوانی و روانخوانی قرآن را آموزش می دهند.

وی اظهار داشت: مقرر بود تا پایان سالجاری 15 هزار دانش آموزان استان روخوانی قرآن را فرا گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که در ترم اول این طرح، حدود 23 هزار نفر در این طرح ثبت نام و شرکت کرده اند که نشان دهنده عشق و علاقه مردم استان به کتاب آسمانی است.

وی اظهار داشت: هر مدرسه به ظرفیت 60 دانش آموز راه اندازی شد و استقبال از این مدارس مطلوب است.

معاون آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: پیش بینی حداقلی ما بر این بود که 15 هزار دانش آموز تا پایان سالجاری روخوانی قرآنی را فراکیرند.



وی یادآورشد: مدارس قرآنی در نوبت های مختلف راه اندازی شد تا سایر هم استانیها نیز بتوانند از آموزشهای این مدارس بهره مند شوند.

وی یادآورشد: در هر شهرستان یک مدرسه ویژه بزرگسالان است و هم استانیها می توانند شرکت داشته باشند.

وی از برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان این مدارس با حضور مولف کتابها در نظر گرفته شده است.