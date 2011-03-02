هرمزگان پیشرو در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس، بیان داشت: کالاهای عرضه شده در نمایشگاه امسال نسبت سالهای گذشته از کیفیت بالاتری برخوردار است.

وی با اشاره به عرضه کالاهای داخلی در این نمایشگاه، اظهار داشت: در نمایشگاه امسال سعی شده تا تعداد کالاهای خارجی به صفر برسد و بیشتر کالاهای ایرانی در اختیار مردم قرار بگیرد.

مشاور عالی استاندار هرمزگان با اشاره به برخی از نواقص نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس، عنوان کرد: این نمایشگاه دارای نواقصی همچون سیستم خنک کننده محل برگزاری نمایشگاه است که باید تمامی این نواقص از جمله سیستم خنک کننده در سال آینده برطرف شود.

علامه زاده به همکاری خوب مجمع امور صنفی هرمزگان برای برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس اشاره کرد و افزود: تمامی غرفه داران حاضر در این نمایشگاه دارای هویت و سابقه در میان کسبه و اصناف هرمزگان هستند.

وی در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان هرمزگان گفت: هرمزگان یکی از استانهای پیشرو در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور است و اجرای این قانون در هرمزگان با کمترین مشکلات انجام شده است.

جانشین استاندار هرمزگان ادامه داد: امیدوارم با همکاری و تعامل خوب میان دستگاههای اجرایی استان هرمزگان و همچنین همکاری خوب مردم طرح هدفمند کردن یارانه ها در هرمزگان همچنان به خوبی انجام شود.