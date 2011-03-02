به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران به عنوان هفته پایانی روز جمعه به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد. دانشگاه آزاد صدرنشین این مسابقات 29 امتیازی است و در مهمترین دیدار خود باید به مصاف شهرداری بندرعباس برود.

شهرداری هم چون دانشگاه 29 امتیازی است ولی دانشگاه دو بازی عقب افتاده با تیم های قوامین و راه وترابری زنجان دارد که بعد از پیکار با شهرداری انجام خواهد داد. کسب سه امتیاز از9 امتیاز این سه دیدار قهرمانی شاگردان خلیفه را مسجل می‌کند.

شهرداری برای تثبیت جایگاه نایب قهرمانی خود نباید بازنده از دیدار با دانشگاه آزاد خارج شود. شکست در این پیکار فرصت را به فجر جم می دهد تا با برتری مقابل قوامین سکوی نایب قهرمانی را از آن خود کند. شاگردان مرتضی کریمی 26 امتیاز دارند و مترصد اشتباه از سوی شهردای هستند تا سکوی نایب قهرمانی را از این تیم بگیرند.

برنامه بازیهای هفته پایانی لیگ برتر تکواندو

* دانشگاه آزاد - شهردای بندر عباس

* جوانه - مقاومت

* فجرجم - قوامین

* راه و ترابری زنجان - ملی حفاری

دیدارهای عقب افتاده:

* مقاومت - قوامین

* دانشگاه آزاد - راه و ترابری زنجان

* دانشگاه آزاد - قوامین