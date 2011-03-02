85 هزار اثر از شهدا و ایثارگران گلستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی طالع زاری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سیستمی به نام IDMS مکانیزه و در شبکه اینترانت سازمان قابل بهره برداری پژوهشگران و محققین است.

وی اظهار داشت: سال جاری، تمام ساختمان ها و مراکز فرهنگی و اماکن ورزشی متعلق به بنیاد شهید به نام شهدای استان نامگذاری می شود.

وی افزود: در سالروز تاسیس بنیاد شهید در اسفند سال جاری، افتتاحیه از نامگذاری خیابان ها انجام می شود.

طالع زاری تصریح کرد: در صورت موافقت استاندار و مسئولان عالی رتبه استان در فاز بعدی تمام ساختمانهای اداری و فرهنگی و درمانگاه ها، بیمارستان ها و اماکن ورزشی به نام شهدای استان و شهرستان ها نامگذاری می شود.

وی ادامه داد: در این طرح با ساخت تابلوی استاندارد و یک فرم واحد در سطح استان و شهرستان و با رعایت اصول هنری و فنی و متناسب با هر ساختمان و مزین به نام و نام خانوادگی و تصویر شهید انجام می شود.

طالع زاری همچنین از کسب مقام برتر سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در حوزه اسناد دفاع مقدس خبر داد و گفت: به دلیل تلاش بی وقفه رئیس سازمان و همکاران ایشان برای گردآوری، تنظیم و حفظ و عرضه بهینه اسناد فرهنگی ایثارگران و دیجیتالی و مکانیزه کردن اسناد مرتبط به ایثارگران، این لوح از ناحیه عالی ترین مقام سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایشان اعطاء شد.