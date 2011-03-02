یادمان شهدای گلستان مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جهانی عصر سه شنبه در شورای معاونان این سازمان افزود: تابلوها و یادمانهای شهدای سطح جاده از پلیس راه نوکنده تا ابتدای خراسان شمالی که به تعداد 75 تابلو و یادمان است و موظف به ترمیم و تعویض بنرها می باشد.

وی اظهار داشت: کل تابلوها و یادمانهای شهدای استان گلستان در حدود 487 عدد است.

جهانی بیان داشت: در فاز نخست تابلوها و یادمانهای شهدایی که در سطح جاده بین المللی تا مرز خراسان شمالی بهسازی و مرمت می شود.

رئیس بنیاد شهید گلستان اعتبار اجرای این طرح را بیش از 100 میلیون ریال اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، بیلبوردهای تبلیغاتی رنگ و وارنگ و کوچک و بزرگ در کوچه ها و معابر شهری و برون شهری گلستان جای تمثال و یادمانهای شهدا را گرفتند و این یادمانهای عشق و ایثار در پس این بیلورهای بی هویت، شاخه های درختان و برج و باروهای سیمانی گم شده اند.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.