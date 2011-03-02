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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

گزارش مهر نتیجه داد/

یادمان شهدای گلستان مرمت می شود

یادمان شهدای گلستان مرمت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید گلستان اعلام کرد: تابلوهای شهدا (یادمان) سطح استان که نیاز به ترمیم و تعمیر و تعویض است با اعتباری بالغ بر صد میلیون ریال ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جهانی عصر سه شنبه در شورای معاونان این سازمان افزود: تابلوها و یادمانهای شهدای سطح جاده از پلیس راه نوکنده تا ابتدای خراسان شمالی که به تعداد 75 تابلو و یادمان است و موظف به ترمیم و تعویض بنرها می باشد.

وی اظهار داشت: کل تابلوها و یادمانهای شهدای استان گلستان در حدود 487 عدد است.

جهانی بیان داشت: در فاز نخست تابلوها و یادمانهای شهدایی که در سطح جاده بین المللی تا مرز خراسان شمالی بهسازی و مرمت می شود.
 
رئیس بنیاد شهید گلستان اعتبار اجرای این طرح را بیش از 100 میلیون ریال اعلام کرد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، بیلبوردهای تبلیغاتی رنگ و وارنگ و کوچک و بزرگ در کوچه ها و معابر شهری و برون شهری گلستان جای تمثال و یادمانهای شهدا را گرفتند و این یادمانهای عشق و ایثار در پس این بیلورهای بی هویت، شاخه های درختان و برج و باروهای سیمانی گم شده اند.
 
گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.
کد مطلب 1264898

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