تشکیل 375 پرونده تخلف صنفی از اول اسفند در هرمزگان

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص طرح ویژه نظارتی نوروز سازمان بازرگانی هرمزگان، عنوان کرد: این طرح به منظور نظارت بر قیمتها و همچنین عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید و ایام نوروز از اول اسفند ماه سال جاری آغاز شده و تا دهم اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد.

وی افزود: استان هرمزگان در دو سال اخیر همواره یکی از استانهای برتر کشور در بخش بازرسی و نظارت بر قیمتها در کشور بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان با اشاره بازرسیهای انجام شده از اول اسفند تا کنون، بیان داشت: از اول اسفند تاکنون پنج هزار و 195 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان بازرسی هرمزگان از واحدهای صنفی صورت گرفته و در این مدت 375 پرونده تخلف تشکیل شده است.

عبدلی زاده ادامه داد: تنوع این پرونده ها 626 مورد و ارزش ریالی آنها 280 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به گشتهای سیار توسط بازرسان، تصریح کرد: از اول اسفند تاکنون 26 مورد گشت سیار انجام و برای متخلفان در همان محل از سوی تعزیرات حکومتی رای صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان اضافه کرد: از زمان آغاز هدفمندی یارانه ها استان هرمزگان با مشکل کمبود کالا مواجه نبوده و حتی از کالاهای ذخیره سازی شده هم در استان هرمزگان استفاده نشده است.

عبدلی زاده با اشاره به عرضه مرغ و گوشت در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، بیان داشت: در این نمایشگاه مرغ منجمد، گوشت قرمز گرم و همچنین شیر با قیمیتی زیر قیمیت بازار عرضه شده است.

وی در خصوص قیمت تمام شده مرغ در هرمزگان گفت: استان هرمزگان فاقد کارخانه جوجه ریزی است و جوجه ها از استانهای دیگر وارد هرمزگان می شوند و همین امر بر روی قیمت مرغ در هرمزگان تاثیر می گذارد.